台積電前進京都大學攬才 學生擠滿活動現場

京都大學今日發布新聞稿提到，半導體大廠台積電（2330）前進校園舉辦TSMC Semiconductor Day at Kyoto University，活動現場爆滿，顯示學生對半導體產業的關注。

京都大學新聞稿提到，2024年6月21日TSMC一行人來學校面向本校學生介紹半導體行業的魅力和TSMC未來，該日介紹業界的未來和職涯規劃的活動並以「TSMC Semiconductor Day at Kyoto University」為主軸，160多名學生申請參加，活動會場滿員，可以看出對半導體行業和國際就業的高度關注。

依據新聞稿，在活動中許多在業界最前線工作台積電工程師分享提供了業界的最新資訊。在問答過程中，學生也聽取博士後期課程結束後的職涯發展等具體建議等，對大學生來說是非常有意義。

京都大學提到，該校研究生教育支援機構為支援學生的國際就業推出相關活動，今後也計劃積極舉辦此類活動。