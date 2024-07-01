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東元獲印度電動車用動力系統訂單5.5萬套 明年首季交付

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

東元（1504）印度分公司TEMICO宣布，成功獲得印度主要電動車製造商訂單，將提供5,000台9米及12米電動巴士直驅動力系統和50,000台輕型商用車動力系統，這份為期3年的合約，計劃從2025年第1季度開始量產交付。

東元董事長利明献表示，此次獲得印度電動車用動力系統的大訂單，是在印度市場的重要突破，隨著印度電動車市場的迅速成長，東元印度分公司將繼續致力於在地化生產，擴大市場份額，響應印度政府政策，也將台灣電動車產業發展推向海外。

東元在印度分公司TEMICO，位於印度第三大城班加羅爾，與日本三井合資成立工廠，是在2023年11月底啟用電動車用動力系統的生產線，預計下個月獲得當地政府BIS認證，正式量產。

TEMICO董事連昭志指出，目前印度僅有一家本地廠商能夠在地化生產電動巴士動力系統，東元印度分公司可望成為全印度第二家此類廠商，不僅強化TEMICO的市場競爭力，也回應印度政府對在地製造的政策要求。

連昭志表示，印度即將超車日本成為全球第四大經濟體，在莫迪政府的計劃下，印度現有約80萬台的柴油引擎巴士，目標2030年將全面電動化，印度政府針對公共運輸提供了優惠和補助政策，因此，預計印度的電動巴士市場規模將大幅擴大，這些條件都將進一步激勵車廠搶食市場大餅，商機無限。

東元表示，在台灣電動巴士動力系統市場已有豐富經驗，並且是台灣第一家取得政府DMIT（臺灣設計／製造）認證的電巴動力系統製造商；東元指出，台灣每年約千台的電動巴士需求量，印度市場的規模更具吸引力，因此，東元在印度的在地生產計劃具有重大戰略意義。

東元強調，近年來積極拓展海外電動車用動力系統市場，產製功率模組化動力系統以及充電樁，在大陸、印度、和北美地區逐步切入不同的應用市場，強化全球供應鏈。

TEMICO董事連昭志表示，目前正與印度其他巴士製造商接洽，力求東元TEMICO成為印度重要的電動巴士動力系統供應商。

東元TEMICO工廠採用自動電工設備、無溶劑凡立水設備、及自動噴漆/烘乾設備等，是一座自動智能化的生產線，生產電動車用動力系統及超高效能工業馬達。工廠占地約18,500平米，工廠所在的TIIP加羅爾國際科技園區緊鄰Bengaluru Aero Space park，是由東元集團關係企業世正開發所經營，地點就在國際機場南方2公里之內，是印度境內第一個台商工業園區，簽約入住率已超過八成，世正開發也計劃在印度其他州繼續物色適合擴展的工業園區地點，以滿足台商需求。

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