AI 人才培育當道！緯創、仁寶、友達急尋產業升級新動能

隨著生成式人工智慧 AI 技術的迅速普及和應用範圍的擴大，產業界對 AI 人才的需求越發迫切。代工大廠緯創（3231）以及友達（2409）、仁寶（2324）2大企業夥伴1日特地以「GOLF 學用接軌聯盟」的身分宣布，攜手產官學業者來推動 AI 人才培育，以多方切入來為整個市場打造、尋找能有效帶動整個產業完成升級目標的「全新動能」。

據悉，GOLF 學用接軌聯盟近年持續致力於促進學術與產業間無縫銜接，而在這一背景下持續為學生提供豐富的資源與支持，如 AI 領域的線上學習課程。教育科技領導品牌緯育 TibaMe 作為聯盟的重要成員，近日更與勞動部勞動力發展署北分署合作，成立了「生成式AI應用產業人才培訓據點」，共同推動產業人才的 AI 化。

生成式AI 人才培訓據點成立 有效促進技術普及

生成式 AI 技術的出現，降低了使用 AI 的門檻，其應用範圍正逐漸擴大，涵蓋了企業營運發展、組織流程優化、跨部門協作改善及營運績效提升等多個方面。根據微軟和LinkedIn「2024年工作趨勢指數」報告，台灣知識工作者使用生成式 AI 的比例達84%， 高於全球平均，顯示這項技術正成為企業發展的關鍵策略之一。未來，每位員工擁有專屬 AI 助手將成為職場標配，這也成為企業未來應用場景的最佳實踐。

緯育 TibaMe 與勞動力發展署北分署的合作，致力於 AI 人才的系統性培訓，共同成立「生成式 AI 應用產業人才培訓據點」，據點提供系統化、在地化且就業導向的訓練課程，勞動力發展署蔡孟良署長表示「數位轉型趨勢下，人才是最重要的資產，據點成立的初衷，就是為了擴增及優化 AI 領域的技術研發人才，建立 AI 人才培育到就業的完整生態系」。

GOLF 學用接軌聯盟受邀成為其生態系夥伴，響應企業包含台達電子、友達光電、新加坡商鈦坦科技、遠傳電信、微星科技、力成科技、志聖工業、研揚科技、瑞嘉軟體、凱衛資訊、勤業眾信、104人力銀行、人工智慧科技基金會共同倡議促進產業人才 AI 化。

免費 AI 課程講師來自業界 內容有助產學接軌

值得一提的是，GOLF 學用接軌聯盟的多家企業會員亦提供了多元的 AI 領域免費課程，學生在註冊聯盟後，可以免費使用所有課程，進而入門 AI 世界、提升技能，增加求職競爭力。這些課程內容涵蓋了 AI 必備職能，如程式語言、資料庫、視覺化、網路爬蟲以及 AI 產業運用等多方面主題。

此外，GOLF 學用接軌聯盟的 AI 課程講師來自各大知名企業，如緯創醫學科技、緯創資通軟體產品中心和仁寶智慧醫療等，他們不僅擁有深厚的理論知識，更在各自領域中積累了豐富的實戰經驗，能夠為學員提供最前沿、實用的 AI 應用技能，為產學接軌提供最佳的實踐指導。

強強聯手跨領域交流 為產業共盡心力

由友達、仁寶、緯創共同發起的 GOLF 學用接軌聯盟，集結超過百家企業與學校的力量，將企業資源與學界共享，打造學用合一、產學接軌的合作平台。如今不僅為學生提供了進入 AI 世界的入門途徑，更通過與產業間的緊密合作，促進了台灣 AI 人才的培育與成長，企業會員間也經常性舉辦跨領域產業知識交流活動。