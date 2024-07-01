微星聯名款MAG 274QRF QD E2電競顯示器限量開賣

慶祝《Monster Hunter》遊戲系列誕生 20 周年，全球電競領導品牌微星科技（2377）與知名遊戲開發商 CAPCOM 合作，透過MSI的卓越工藝與CAPCOM的經典遊戲元素相結合，推出「MAG 274QRF QD E2 MONSTER HUNTER EDITION」限量版電競顯示器。《Monster Hunter》系列遊戲自上市以來一直深受玩家喜愛，其深邃的遊戲世界、豐富內容和引人入勝的遊玩方式贏得全球數千萬玩家的心。將為所有玩家帶來獨特的遊戲體驗和收藏趨勢！

「MSI MAG 274QRF QD E2 Monster Hunter Edition」，是與CAPCOM攜手打造的限量版電競顯示器。融合火龍的翅膀、尾巴造型，與機身上的紅色塗裝凸顯威嚴，提供180Hz刷新率和1ms反應時間，確保玩家流暢且即時的遊戲體驗。擁有Quantum Dot和Rapid IPS技術，呈現出生動豐富的視覺感受與廣泛的色彩和高對比度。

MSI Gaming Intelligence(G.I.)軟體提供玩家多樣的遊戲特性和自定義選項。這款顯示器不僅是卓越的遊戲裝置，更是融合藝術與科技的極致之作，並為顯示器注入強烈的《魔物獵人》風格，彷彿置身於遊戲世界，每一刻都充滿挑戰與冒險，是遊戲愛好者的極致之選。