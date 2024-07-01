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碳交所首批綠碳專案上架 深化企業碳中和策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為提供企業多元碳權商品、滿足企業不同類型碳權需求，繼6月中推出緬甸紅樹林藍碳專案後，臺灣碳權交易所於1日推出巴拉圭植樹造林專案，為該公司首個上架之綠碳專案。

根據資料顯示，巴拉圭有很高比例的土地用於畜牧業和大豆種植，森林經營和保育方面的法規與技術尚不成熟，故碳權專案的支持對於森林保護和推動減碳發展至關重要，國際大廠亦於巴拉圭東部投資植樹造林專案，此外，巴拉圭為臺灣友邦，引進當地碳權深具意義。這次上架專案在巴拉圭東部進行植樹造林，使用造林和重新造林之方法學，符合四項聯合國永續發展指標。

碳交所表示，自然為本解決方案對於實現全球氣候目標至關重要，這次上架之藍碳及綠碳專案，可應用於ISO 14068-1碳中和等國際標準，也與國際自願性碳市場趨勢相符。5月科技大廠Google、Meta、微軟和Salesforce宣布成立共生聯盟(Symbiosis Coalition)，其主要目標有二：一、承諾於2030年簽訂2000萬噸高品質的自然為本移除類碳權採購合約，初期將著重於造林、重新造林和植被恢復計畫(ARR)和紅樹林復育專案；二、由於自然類型專案非常複雜，聯盟將為採購該等類型專案建立品質標準。

碳交所亦十分注重自然為該專案的品質評估，這次推出兩個專案，除依環境部發布「臺灣碳權交易所辦理非屬氣候變遷因應法所定之國外減量額度上架參考指引」及碳交所相關作業程序審查外，亦與國內大學合作，透過衛星遙測資料進行時序分析，以確認該專案地區的綠化成效。

碳交所表示，會員已可於碳交所國際碳權交易平台查詢本專案相關資訊，即日起可於平台上下單購買，碳交所將持續推出多元類型碳權專案，協助產業達成淨零轉型的目標。

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