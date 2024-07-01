快訊

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

帛琉旅遊遭逼脫光查私密處 受害人現身批：國家捐這麼多錢還受辱

經濟部長郭智輝與台南產業談AI 業者籲政策「落地化」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立法院經濟委員會今天安排台南考察，由立委陳亭妃邀集產、官、學界等代表，針對「AI產業發展及政府如何協助企業轉型」進行座談會。記者萬于甄／攝影
立法院經濟委員會今天安排台南考察，由立委陳亭妃邀集產、官、學界等代表，針對「AI產業發展及政府如何協助企業轉型」進行座談會。記者萬于甄／攝影

賴清德總統昨公開表示，未來AI人工智慧等最先進產業，將轉往台灣中南部發展，立委陳亭妃今則邀集經濟部長郭智輝以及國發會、數位部、國科會、教育部等單位，在台南與產業界針對「AI產業發展及政府如何協助企業轉型」座談，郭智輝表示，AI產業應用公司、數據及研發中心等，未來可望設在台南，傳統產業也要跟上數位化發展。

陳亭妃表示，以往有很多企業界反映，台南在資訊獲得方面總是慢別人一步，不論政府提出相關專案、輔導與補助等，都是北部、中部廠商先知道，南部也是高雄先知道，台南反而變成第4順位，常在收到資訊時，相關額度都已經用完。

她提到，台南有很多是台灣之光的「隱形產業」，未來可望結合AI持續發展、轉型，希望透過此次的座談會，讓產業知道往後如何與中央接軌，更要讓中央知道在地廠商轉型的實際需求。

在交流會中許多廠商也提出看法，其中，台南產業園區廠商協進會理事長葉寶鴻坦言，許多傳產對AI很期待、認為AI是未來，卻也對這「未來感」很不落實，甚至看不到未來在何處。

他說，國際上許多國家用台灣的半導體、AI技術，應用在工業4.0、工業5.0積極發展，反觀台灣雖沾沾自喜AI做得不錯，但卻只有半導體、電子業不錯，AI應用甚少在台灣傳統產業落實，很多人根本不知道如何跟上AI、跟上數位化。

葉寶鴻也強調，相信政府有很好的政策，也很有信心，但呼籲政策要「落地化」，建議可訓練發展產業部隊，透過產業、企業專家幫助企業，才能真正了解產業，有效提供傳產協助，跟上AI浪潮。

對此，郭智輝回應，百工百業要能跟上AI，數位化是很重要的關鍵；中小企業要自己發展AI比較困難，政府會從產業供應鏈著手提供協助，從庫存管理等實際工作上協助數位化，降低成本，提升效率及獲利。

他也提到，台積電重要生產基地就在南科，未來預期將有AI伺服器大廠、大型應用公司、數據或研發中心到台南來，將需要很多工程師及相關人才，政府將統一規畫提供教育訓練，傳統產業也要做好留住人才的準備。

立委陳亭妃（右）今則邀集經濟部長郭智輝（中）以及國發會、數位部、國科會、教育部等單位，在台南與產業界進行座談會。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（右）今則邀集經濟部長郭智輝（中）以及國發會、數位部、國科會、教育部等單位，在台南與產業界進行座談會。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（左二）今則邀集經濟部長郭智輝（右二）以及國發會、數位部、國科會、教育部等單位，在台南與產業界進行座談會。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（左二）今則邀集經濟部長郭智輝（右二）以及國發會、數位部、國科會、教育部等單位，在台南與產業界進行座談會。記者萬于甄／攝影

AI

延伸閱讀

把餅做大！爭取民進黨中常委 陳亭妃坦言：要拚台南市長提名

經長郭智輝訪問矽谷 促企業將高階人才引進台灣

經濟部長郭智輝：2040年人力缺口高達50萬人

產業缺工16年內恐50萬人 經長點名服務業拋從國外引進

相關新聞

台積電明年資本支出衝高 陸行之：又不小心猜中了

業界傳出台積電（2330）明年資本支出將衝高，可望達320~360億美元，為歷年次高，年增12.5~14.3%；資深半導...

經濟部長郭智輝與台南產業談AI 業者籲政策「落地化」

賴清德總統昨公開表示，未來AI人工智慧等最先進產業，將轉往台灣中南部發展，立委陳亭妃今則邀集經濟部長郭智輝以及國發會、數...

蕭美琴讚中華電是台灣之光 感念花蓮震災伸援手

副總統蕭美琴今天出席中華電信績優人員表揚大會，她表示，中華電信去年在紐約證交所慶祝ADR掛牌20週年，並獲道瓊指數電信類...

蕭美琴盼中華電信持續創新、突破 為國家帶來更多價值

副總統蕭美琴1日上午出席「中華電信28周年績優人員表揚大會」，肯定中華電信長期以來扮演國家經濟及數位發展領航者的角色，用...

賴總統期許中研院持續提供政府建言 壯大台灣科研能力

賴總統1日上午出席「中央研究院第35次院士會議開幕式」時表示，今年是中研院在南港院區的70周年，中研院以跨世代累積的研究...

郭智輝與台南產業界座談 盼助企業數位化導入AI

經濟部長郭智輝今天到台南與產業界座談，針對AI產業發展及政府如何協助企業轉型交流，他說，未來可望有AI應用公司、數據及研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。