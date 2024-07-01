經濟部長郭智輝與台南產業談AI 業者籲政策「落地化」

賴清德總統昨公開表示，未來AI人工智慧等最先進產業，將轉往台灣中南部發展，立委陳亭妃今則邀集經濟部長郭智輝以及國發會、數位部、國科會、教育部等單位，在台南與產業界針對「AI產業發展及政府如何協助企業轉型」座談，郭智輝表示，AI產業應用公司、數據及研發中心等，未來可望設在台南，傳統產業也要跟上數位化發展。

陳亭妃表示，以往有很多企業界反映，台南在資訊獲得方面總是慢別人一步，不論政府提出相關專案、輔導與補助等，都是北部、中部廠商先知道，南部也是高雄先知道，台南反而變成第4順位，常在收到資訊時，相關額度都已經用完。

她提到，台南有很多是台灣之光的「隱形產業」，未來可望結合AI持續發展、轉型，希望透過此次的座談會，讓產業知道往後如何與中央接軌，更要讓中央知道在地廠商轉型的實際需求。

在交流會中許多廠商也提出看法，其中，台南產業園區廠商協進會理事長葉寶鴻坦言，許多傳產對AI很期待、認為AI是未來，卻也對這「未來感」很不落實，甚至看不到未來在何處。

他說，國際上許多國家用台灣的半導體、AI技術，應用在工業4.0、工業5.0積極發展，反觀台灣雖沾沾自喜AI做得不錯，但卻只有半導體、電子業不錯，AI應用甚少在台灣傳統產業落實，很多人根本不知道如何跟上AI、跟上數位化。

葉寶鴻也強調，相信政府有很好的政策，也很有信心，但呼籲政策要「落地化」，建議可訓練發展產業部隊，透過產業、企業專家幫助企業，才能真正了解產業，有效提供傳產協助，跟上AI浪潮。

對此，郭智輝回應，百工百業要能跟上AI，數位化是很重要的關鍵；中小企業要自己發展AI比較困難，政府會從產業供應鏈著手提供協助，從庫存管理等實際工作上協助數位化，降低成本，提升效率及獲利。