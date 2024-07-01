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宜鼎正式啟用全球研發製造中心二期廠區 三星、美光、 鎧俠出席力挺

經濟日報／ 記者李孟珊／宜蘭即時報導
宜鼎國際董事長簡川勝。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際董事長簡川勝。記者李孟珊／攝影。

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289），1日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席力挺，顯現對宜鼎的重視。該公司表示，這座新廠正是集團回應邊緣AI浪潮下的龐大市場需求與動能，所打造為集團的AI核心基地。

宜鼎國際董事長簡川勝表示，宜鼎國際由一廠工控儲存與擴充模組的定位向外擴張，圍繞「AI加速、視覺驅動、客製整合」三大技術核心，讓集團邊緣AI軟硬整合涵蓋的層面更加完備。宜鼎宜蘭研發製造中心為萬坪的大型園區，整體建築揉合在地人文與科技創新，並於一、二期建物之間，以獨特的空橋設計橫跨兩廠，象徵集團由工控儲存邁向智慧化的歷程。

簡川勝指出，2024年對宜鼎集團而言，是創新能量迸現、新品與技術齊發的時刻，各項邊緣AI產品布局，亦將於全新二期廠區投產，為「AI加速、視覺驅動、客製整合」三大產品技術核心提供充足產能。

宜鼎國際董事長簡川勝。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際董事長簡川勝。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際今日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標原廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際今日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標原廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際今日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標原廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際今日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標原廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際今日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標原廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際今日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標原廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際今日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標原廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席。記者李孟珊／攝影。
宜鼎國際今日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標原廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席。記者李孟珊／攝影。

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