宜鼎正式啟用全球研發製造中心二期廠區 三星、美光、 鎧俠出席力挺

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289），1日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區，記憶體指標廠三星、美光、 鎧俠高層皆出席力挺，顯現對宜鼎的重視。該公司表示，這座新廠正是集團回應邊緣AI浪潮下的龐大市場需求與動能，所打造為集團的AI核心基地。

宜鼎國際董事長簡川勝表示，宜鼎國際由一廠工控儲存與擴充模組的定位向外擴張，圍繞「AI加速、視覺驅動、客製整合」三大技術核心，讓集團邊緣AI軟硬整合涵蓋的層面更加完備。宜鼎宜蘭研發製造中心為萬坪的大型園區，整體建築揉合在地人文與科技創新，並於一、二期建物之間，以獨特的空橋設計橫跨兩廠，象徵集團由工控儲存邁向智慧化的歷程。