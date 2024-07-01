Pure Storage平台推業界創新功能 助力客戶應對AI變革與勒索病毒威脅

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage（NYSE: PSTG）日前正式發表顛覆傳統的最新平台功能，讓IT與企業領導人從根本面提升AI部署能力、改善網路韌性，以及強化現代化應用程式的能力。

Pure Storage董事長暨執行長Charles Giancarlo表示，Pure正透過單一、全方位的資料儲存平台重新定義企業儲存，幾乎滿足企業對儲存的所有需求，包括現今IT領導人面臨最迫切的挑戰，如AI與網路韌性。

Charles Giancarlo指出，Pure Storage平台提供無可匹敵的一致性與韌性，以及服務等級保障的資料儲存服務，在日益複雜的商業環境中，能降低成本與不確定性。

Charles Giancarlo進一步說，AI正徹底改變企業的運營模式，網路犯罪組織也利用AI技術提升網路攻擊的頻率和破壞力，尤其是勒索病毒的威脅使企業面臨更嚴峻的挑戰，然而現有的IT基礎架構普遍缺乏彈性，無法快速因應變化來保護資料，也無法在必要時快速還原。

Charles Giancarlo強調，Pure Storage不僅能為企業帶來靈活性，還能降低風險，提供簡易且具一致性的儲存平台與即服務體驗，滿足大多數的應用情境，涵蓋地端、公有雲以及機房代管環境。