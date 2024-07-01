蕭美琴盼中華電信持續創新、突破 為國家帶來更多價值

副總統蕭美琴1日上午出席「中華電信28周年績優人員表揚大會」，肯定中華電信長期以來扮演國家經濟及數位發展領航者的角色，用尖端資通訊技術應用來驅動台灣產業與城市的數位轉型，也積極配合2050淨零轉型及政府打詐相關工作。中華電信是挺台灣的好隊友，她期盼中華電信持續創新、不斷突破，為民眾、客戶、國家帶來更多價值。

蕭美琴致詞時表示，今天很榮幸受邀參加中華電信28周年生日暨績優人員表揚大會，和大家共同慶祝這個重要的日子。她要向中華電信全體員工表達誠摯的祝賀和感謝。

蕭美琴說，大家的努力和貢獻推動了國內電信業的發展，也為社會進步和經濟繁榮注入強大的動力。中華電信不僅服務一般大眾電信需求，也協助國家許多的駐外單位，讓我們的網路安全及資訊安全更具韌性。

蕭美琴提到，去年7月18日她以駐美大使的身分與中華電信董事長郭水義、前董事長賀陳旦等在美國紐約證交所一起進行敲鐘儀式，見證中華電信在美國掛牌上市20年的重要時刻，她非常高興中華電信獲得道瓊永續世界指數（DJSI）電信業類第一名的殊榮，這是所有中華電信同仁共同的榮耀，也是台灣之光。

蕭美琴指出，中華電信長期以來扮演國家經濟及數位發展領航者角色，用尖端的資通訊技術應用來驅動台灣產業與城市的數位轉型，藉由5G企業專網、AI智慧分析等技術強化智慧城市相關應用，帶領台灣展現更先進的智慧城市新樣貌。

蕭美琴進一步指出，為了加強網路韌性，中華電信也積極發展高、中、低多重軌道衛星策略，尤其是跟國際業者跨國合作，為政府、企業及個人提供可靠的數位韌性解決方案，開啟臺灣衛星服務新視界。

蕭美琴提到，在國際佈局方面，中華電信持續深耕國際市場，提供海外臺商當地所需資通訊服務，期待中華電信持續扮演領頭羊角色，與臺商結伴走向世界。中華電信在淨零碳排的作為也是台灣企業的標竿，在全球永續發展的浪潮下，積極導入淨零轉型，除了響應政府訂定的淨零目標，更將ESG內化，落實在公司營運上，攜手供應鏈夥伴，以永續思維打造友善共榮圈，共同實現對這片土地的承諾。

蕭美琴也感謝中華電信在花蓮0403地震後，提供花蓮2處會館協助安置災民，並積極參與許多公益活動。我們很高興有中華電信這樣挺台灣的好隊友，相信台灣產業必能在綠色及數位的雙軸心發展下，推動經濟成長。

蕭美琴接著說，在打擊詐騙方面，中華電信積極配合政府執行識詐與阻詐工作，透過科技與AI等技術有效攔阻惡意語音、詐騙簡訊，保障民眾財產安全。在防詐騙這條路上，感謝中華電信與政府站在同一陣線，為全民打造安心的「防詐生活圈」。

蕭美琴表示，今天不僅是中華電信的生日，現場也有100多位優秀同仁接受表揚。這些同仁的辛勤工作和卓越表現推動了公司發展，也為客戶提供優質服務。從中華電信28年前民營化、自由化，到現在更國際化、世界化，都是大家長期以來共同努力付出的成果。期待中華電信未來繼續保持創新精神，不斷突破，為民眾、客戶、國家帶來更多價值。