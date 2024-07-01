蕭美琴讚中華電是台灣之光 感念花蓮震災伸援手

副總統蕭美琴今天出席中華電信績優人員表揚大會，她表示，中華電信去年在紐約證交所慶祝ADR掛牌20週年，並獲道瓊指數電信類的第一名，是台灣之光，同時也感謝中華電在花蓮震災後伸出援手。

中華電信今天舉行成立28週年與績優人員表揚大會，副總統蕭美琴出席致詞時表示，感謝中華電信員工推動國內電信事業發展，為社會經濟繁榮注入強大動力。

她也詼諧地說，「個人對中華電最大貢獻是，每個月按時繳好幾千元的帳單，即使赴美3年半也沒中斷」，同時，蕭美琴也替駐外單位感謝中華電的協助，讓網路安全、資訊安全更具韌性。

蕭美琴讚許中華電信董事長郭水義去年率隊在紐約證交所慶祝ADR掛牌20週年，並獲得道瓊指數電信類的第一名，是台灣之光，她期許中華電在國際布局上，持續提供台商所需資通訊服務，與台商結伴走向世界。

她指出，中華電信長期扮演國家經濟及數位發展領航者，用資通訊技術應用驅動台灣產業及城市數位轉型，例如5G企業專網、AI智慧分析等技術，並積極發展高、中、低多重軌道衛星策略。

蕭美琴特別感謝中華電在花蓮震災後出手援助，提供兩處中華電信會館協助安置災民，並參與花蓮淨灘活動，讓海岸更乾淨與美麗。

郭水義致詞表示，過去一年來有非常棒的成績，包括中華電信獲選為2023年道瓊永續指數（DJSI）中的世界指數，名列全球電信業受評公司第一名。

他指出，中華電率先同業承諾於2030年達成生物多樣性的淨正向影響（NPI）與實現無淨毀林（NND）目標，並在去年宣布加入全球再生能源倡議RE100，設定2030年IDC機房全面使用再生能源，並成為國內第一家加入EV100倡議的電信業者。

交通部政務次長伍勝園表示，中華電信績效年年創新高，也不忘永續拚淨零目標，中華電致力推動智慧運輸，投入大量資源在AI技術應用，發展交通管理及交通安全；中華電信與中華郵政、港務公司合作，開發「郵務用車衛星定位管控系統」、「橋式機貨櫃作業AI影像辨識試驗計畫」，同樣獲得肯定。