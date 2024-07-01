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郭智輝與台南產業界座談 盼助企業數位化導入AI

中央社／ 台南1日電
經濟部長郭智輝。中央社
經濟部長郭智輝。中央社

經濟部長郭智輝今天到台南與產業界座談，針對AI產業發展及政府如何協助企業轉型交流，他說，未來可望有AI應用公司、數據及研發中心進駐台南，傳統產業要往數位化發展。

立法院經濟委員會今天安排台南考察，邀請郭智輝以及國發會、數位部、國科會、教育部等單位人員與產業界代表進行座談會，以AI產業發展及政府如何協助企業轉型為主題，由相關單位發表簡報及聽取到場廠商代表提出問題。

安排考察行程的民進黨立法委員陳亭妃致詞表示，今天特地把考察行程變成座談，因應總統賴清德上任後把AI擺在第一線，也是未來產業重要發展方向，邀請企業界一起了解政府規劃。

陳亭妃表示，以往有很多企業界反映，台南在資訊獲得方面都慢別人一步，不論政府提出相關專案、輔導與補助等，都是北部、中部廠商先知道，南部也會優先選擇高雄，台南變成第4順位，呈現資訊不對等，常在收到資訊時，相關額度都已經用完了。

陳亭妃說，台南有很多可說是台灣之光的「隱形產業」，未來可望結合AI持續發展、轉型，希望透過座談讓大家知道往後如何與中央接軌，也讓中央知道廠商轉型的實際需求。

郭智輝表示，生產事業要把握產品品質、交期、客戶服務、生產成本等方面進行應用，針對AI發展浪潮，百工百業都一樣要做好數位化，才能透過AI設備快速得到對企業經營最佳輔助與建議。

郭智輝說，中小企業要自己發展AI比較困難，政府應會從產業供應鏈著手提供協助，可能於庫存管理等實際工作上協助數位化，降低成本，提升效率及獲利。

郭智輝提到，台南因為有南科台南園區，是台積電重要生產基地，未來預期將有AI伺服器大廠、大型應用公司、數據或研發中心到台南來，將需要很多工程師及相關人才，政府將提供教育訓練方面因應，傳統產業也要做好留住人才的準備。

郭智輝

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