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台積電明年資本支出衝高 陸行之：又不小心猜中了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
業界傳出台積電（2330）明年資本支出將衝高。（路透）
業界傳出台積電（2330）明年資本支出將衝高。（路透）

業界傳出台積電（2330）明年資本支出將衝高，可望達320~360億美元，為歷年次高，年增12.5~14.3%；資深半導體產業評論家陸行之最新臉書發文表示，「又不小心猜中了」，他強調，「只要2025資本開支維持在35~40%的營收，都是好事，不會影響年增配息」，「目前我們預估明年資本開支落在346-395億區間」。

台積電資本支出明年將再衝高，業界傳出，在持續加碼2奈米等最先進製程相關研發，及2奈米後續需求超乎預期強勁之下，預估台積電明年資本支出將達320~360億美元；台積電向來不評論市場傳聞，但重申有關資本支出和2奈米的進展，以4月法說會的內容為主。

台積電在4月的法說會中表示，資本支出和產能規劃主要是考量長期的結構性市場需求；預估今年資本支出將介於280~320億美元間；2奈米則是在2025年進入量產，量產曲線預計與3奈米相似。

法人評估，台積電2025年資本支出恢復小幅年增，估計不影響季配息拉升，由於台積電3奈米、5奈米先進製程領先所帶來的充沛現金流，資本密集度可維持不過度衝高，有利季配息逐步拉升，預估最快2025年現金股息24元起跳，後續仍有成長空間。

陸行之針對台積電明年資本支出將衝高的訊息則在臉書發文表示，「又不小心猜中了」，他認為，「只要2025資本開支維持在35~40%的營收，都是好事，不會影響年增配息」，「目前我們預估明年資本開支落在346-395億區間」。

台積電 資本支出

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