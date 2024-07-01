中華電信否認對陸系手機祭三不策略 但 Google Pixel 手機可能得益

中華電信否認對大陸品牌手機祭出「不加碼補貼、不主動推廣、不再列入銷售績效指標（KPI）」的「三不政策」，中華電信董事長郭水義表示沒有此事、以服務客戶為優先。但據了解，除了下半年必賣的iPhone新機外，中華電信正積極接洽Google，有望導入8月即將發表的Pixel 9系列機種。

中華電1日舉辦28周年績優人員表揚大會，董事長郭水義對於是否對中國品牌手機推「三不政策」，他強調「毫無所悉」、一切以服務客戶為優先考量。

華為因手機設定國家問題，已經無法在台灣銷售，針對媒體追問是否比照當年華為模式，郭水義一再強調「沒有」、「毫無所悉」，近期Google提前宣布將公告新品，在台灣電信通路以台灣大哥大為主，郭水義則表示，不排除跟任何廠商合作，重點是讓客戶得到所需要的服務。