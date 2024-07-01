中華電信傳「軟封殺」中國手機品牌 郭水義：毫無所悉

媒體報導，中華電信低調對中國手機品牌祭出「三不政策」，並積極接洽Google導入新機銷售。中華電董事長郭水義對此否認，表示「毫無所悉」，強調「一切以服務客戶為優先考量」。

針對中國時報今天報導，中華電信低調調整手機銷售策略，對中國品牌手機祭出「不加碼補貼、不主動推廣、不再列入銷售績效指標（KPI）」的「三不政策」，在通路端銷售的OPPO、VIVO首當其衝。為了填補產品缺口，據了解，中華電信已積極接洽Google，有望導入8月即將發表的Pixel 9系列機種。

中華電今天舉辦28週年績優人員表揚大會，郭水義出席並受訪，對於是否有祭出中國手機品牌「三不政策」，他否認相關消息，並指出「毫無所悉」，強調「一切以服務客戶為優先考量」。

媒體一再追問是否有低調軟封殺中國手機品牌、類似當年華為模式，郭水義除了強調「沒有」，也重申「毫無所悉」、不知道這件事。

針對近幾年中華電販售中國品牌手機的銷量，郭水義表示，這個細節要再了解；至於是否會和Google合作引進新機銷售，他表示，不排除跟任何廠商合作，重點是讓客戶得到所需要的服務。