鴻海裕隆支援 車神陳和皇駕駛n7征戰2024亞洲拉力賽

亞洲車神陳和皇，不但已經邀請了十幾位新朋友購買納智捷（LUXGEN）n7，更準備以 LUXGEN n7與台灣英勇的消防弟兄們組成 iTaiwan 車隊代表台灣參與 2024 亞洲拉力賽，當然，裕隆集團、納智捷以及最重要的研發夥伴鴻海（2317）和鴻華先進（2258）亦將攜手全力支持， 成為 iTaiwan 車隊最可靠的後援，提供包括零件、運輸及技術顧問在內等必要的協助，也請全台灣的車迷們一起為他們集氣應援、期待他們勇奪佳績。

陳和皇表示，亞洲拉力賽從來沒有電動車參賽過，這是第一次。拉力賽對於電動車而言，在車身結構上、電池安全上、耐高溫 耐塵上、甚至電池續航力上，簡直就是地獄級的考驗，但他對於台灣自己的 n7電動車有信心。 他在拿到 n7後，即對 n7進行相當仔細的拆解檢查與嚴苛的測試，實際上的成果也超乎他的想 像，不僅高速表現平穩寧靜，在極限的嚴測下，在底盤、懸吊、用料等更能看出設計及製造 團隊的用心，尤其在 n7的空間表現，更是讓他印象深刻，寬敞且靈活的特性，不論作為家庭 用車、營業用車、露營等都相當合適，是您生活中最佳隊友的第一選擇。

It's your turn 7!這次換你開 n7!感謝消費者對 LUXGEN 的支持，截至 6 月底 LuxClub 尊榮會員已累積突破三萬人次，大家熱烈的支持也使得試駕預約名額爆滿，造成尊榮會員們有可能來不及在當月完成試駕，為此我們特別回應大家的反饋，將滿電特仕版的下訂期限延至 7/31，並盡可能的加開試駕場次，希望讓大家都能在選購前對 n7 有美好的體驗。

回顧 2022 年 LUXGEN 新起點活動以來，首次啟動招募一周內即吸引 2.5 萬會員繳納千元獲取 n7 購買資格;2023 年會員搶先下訂活動短短 12 天內即收到超過 8,000 筆訂單；2024 年 6 月 會員招募再開又在一個月內新增了 5,000 位尊榮會員，讓新世代 LUXGEN 的新會員數累積突破三萬大關，為了感謝全民一而再、再而三的熱情支持新世代 LUXGEN 朝新能源品牌轉型，並呼應政府近期所提出之「形塑淨零永續綠生活」的台灣願景，LUXGEN 特別不計成本宣布，7 月起憑車主專屬的白金邀請碼入主建議售價 109.9 萬的 5 人純粹版回饋價只要 99.9 萬，滿電特仕版充電回饋也從原本的 20% 加碼為 30%。

身為台灣自主品牌，LUXGEN 肩負著台灣綠色移動創新者的使命，為加速新能源交通普及、降低普羅大眾進入門檻，我們深知唯有透過國產電動車共同擴大電動車口數，才能真正讓新能源生態系越趨完整，讓每一個想要入主新世代純電休旅的台灣消費者都能以百萬內的價格輕鬆邁出第一步。LUXGEN 的新能源產品價格將依市場策略、原物料成本變化等因素隨時動態調整，敬請把握當下最實惠的價格入主純電未來。