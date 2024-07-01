迎接AI大浪潮 宜鼎二廠啟用 宣布規畫三廠

全力衝刺AI布局的宜鼎國際（5289）今日專為Ai打造的二廠AI生產基地正式啟用，董事長簡川勝在致詞時立刻提出興建三廠規畫。簡川勝表示，宜鼎宜蘭二廠完工後，將能充分承接集團衝刺邊緣AI的研發製造需求、成為推進邊緣運算的強力後盾。宜鼎也保留三廠建地，將能成為支持宜鼎未來再次躍升的推進力。

簡川勝說，宜鼎與全球產業建立綿密的合作網絡，能夠細緻掌握市場脈動、洞察市場需求；感謝多年來一路見證的夥伴持續相挺，未來也期待與全球夥伴共創AI驅動的產業願景。

簡川勝表示，宜鼎轉型為AI解決方案公司，是看到客戶推動智慧轉型的強勁需求，公司也親身實踐，將其研發製造中心打造為智慧製造、智慧管理的示範場域。

宜鼎與安提、NVIDIA共同透過Metropolis for Factories架構，針對智慧製造開發出AOI AI瑕疵二次檢測解決方案，提升產線作業效能。此外，宜鼎子公司巽晨國際與施耐德電機、信驊攜手打造的全景智慧視覺化遠端管理解決方案，也應用在宜蘭廠的資料中心，改變傳統機房實地巡檢的管理模式，可即時顯示機房數據、實現異地管理。

宜鼎於今年發表的iCAP Air空氣管理解決方案未來預計也將導入廠區，串接廠內各處多個感測器、測量溫溼度與CO2等多項空氣指標，自動上傳至空品伺服器與遠端管理系統，並在數值異常時即時警示、以利廠務迅速處理，運用旗下智慧解決方案守護職工健康及產品品質。

宜鼎二廠為一座四層樓建築，倒梯形外觀呼應了宜鼎命名由來的「鼎」、如器皿般乘載服務價值與創新能量。在一、二廠中央則設有「景觀空橋」將兩個廠區相連，呈現出宜鼎由工控儲存一路進化至邊緣AI的歷程，亦能提升兩廠之間的協作效能。廠區東面特別設置觀景平台，遠眺龜山島美景的同時，亦將蘭陽平原盡收眼底；其設計巧思呼應了宜鼎從創立之初與在地的深刻連結性。

宜鼎宜蘭研發製造中心成為品牌持續推動技術創新、穩固品質的重要後盾，也乘載宜鼎於工控儲存領域累積近20載的豐碩成果。而在追求創新的同時，宜鼎也將綠建築概念融入廠房設計，重視先進建設與自然環境的平衡，目前一廠已取得銀級綠建築標章、二廠亦已交付申請中，預計將成為宜蘭在地最具代表性的智慧綠建築廊帶之一。隨著二廠啟用，對AI相關人才的需求成為宜鼎現階段徵才重點，並將持續擴大在地就業機會。