宜鼎二期研發製造中心正式啟用 擴大接邊緣AI布局

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289I），今(1)日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區。這座新廠正是宜鼎集團回應邊緣AI浪潮下的龐大市場需求與動能，所打造為集團的AI核心基地，。

宜鼎國際董事長簡川勝表示，宜鼎國際由一廠工控儲存與擴充模組的定位向外擴張，圍繞「AI加速、視覺驅動、客製整合」三大技術核心，讓集團邊緣AI軟硬整合涵蓋的層面更加完備。宜鼎宜蘭研發製造中心為萬坪的大型園區，整體建築揉合在地人文與科技創新，並於一、二期建物之間，以獨特的空橋設計橫跨兩廠，象徵集團由工控儲存邁向智慧化的歷程。

宜鼎今日二廠啟用典禮由簡川勝主持，並邀主管宜蘭科學園區的新竹科學園區管理局局長王永壯，宜鼎國際創辦人李鐘亮、宜蘭縣長林姿妙、 三星半導體暨顯示器和鎧俠等記憶體大廠負責人、至上董事長葛均等貴賓參與，包括輝達、美超微等合作夥伴也派貴出席。

簡川勝表示，2024年對宜鼎集團而言，是創新能量迸現、新品與技術齊發的時刻；各項邊緣AI產品布局，亦將於全新二期廠區投產，為「AI加速、視覺驅動、客製整合」三大產品技術核心提供充足產能。

針對「AI加速」，宜鼎子公司安提國際甫於日前發布NVIDIA MGX Server，成為集團旗下第一款邊緣AI伺服器，宜鼎亦透過工業級CXL 2.0記憶體、E1.S/E3.S邊緣伺服器SSD等新品，為AI與高速邊緣運算打下堅實基礎；「視覺驅動」則展現宜鼎衝刺邊緣AI機器視覺的創新研發，其中針對MIPI嵌入式相機首創的MIPI over Type-C延長專利技術，為視覺應用開拓全新可能；「客製整合」則體現宜鼎集團少量、多樣、高客製的核心精神，並陸續在智慧工廠、ESG等應用領域打造全方位軟硬整合AI解決方案。隨著全球邊緣AI加速發展、以及宜蘭二廠產能加入下，宜鼎預期將擴大AI專案導入數量，不僅將能更迅速地實踐創新技術，更能攜手全球夥伴共同將旗下產品及AI解決方案高效導入實際場域、規模化部署至邊緣端。

簡川勝指出，除了新北汐止廠區，宜鼎更於2018正式在宜蘭啟用研發製造中心一期廠房；後於2022年確立集團邊緣AI策略方針、並動土二期廠房。如今，全新二期AI生產基地亦正式啟用，將能充分承接集團衝刺邊緣AI的研發製造需求、成為推進邊緣運算的強力後盾。同時，宜鼎亦保留三廠建地，將能成為支持宜鼎未來再次躍升的推進力。」