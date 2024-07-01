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大大寬頻用戶 明年衝刺60萬戶目標

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

有線電視及寬頻業者大豐有線電視（6184）與TBC台灣寬頻通訊自的2022年9月起合作以「大大寬頻」作為共同品牌，推動家用寬頻服務，以光纖化網路產品為主力，提供優質的影視聽選擇及體驗。大大寬頻表示，用戶數突破52萬，積極推廣，搶攻市占，明年衝刺60萬戶目標。

根據NCC數據統計，截至2024年4月底止，國內有線寬頻上網用戶（帳號）數已超越682萬戶。其中，有線電視寬頻上網用戶達232萬戶、FTTX光纖上網用戶突破429萬戶，大豐及TBC合作推廣的「大大寬頻」品牌用戶數在113年6月底也突破52萬戶，市占率逼近7%，有望在明年度達成60萬戶目標。

為了搶占品牌在消費者心目中的「心占率」，大大寬頻及南桃園有線電視日前（6/20）也與樂天桃猿合作品牌冠名活動，當天賽事由樂天桃猿對戰台鋼雄鷹，「大大寬頻」工程車進場繞場一周後啟動序幕，開球儀式由大大寬頻董事長張銘志擔任投手，南桃園有線電視董事長潘煦邦擔任打擊手，並提供MVP大獎、攤位互動及主題活動獎項，讓桃園民眾更加認識及熟悉大大寬頻品牌魅力。

大豐電及TBC表示，「大大寬頻」近年營收快速增長，在大豐及TBC合作推廣的效應下，「大大寬頻」品牌用戶數營收在112年達23.1億元(含TBC及其他歸屬寬頻收入)，積極發展業務的同時也落實企業責任，回饋社會。

為鼓勵對廣告短片創作有興趣之青年學子展現才華，發掘人才及提供產學交流機會，「大大寬頻」表示，自6月起邀集有線電視系統業者及數位媒體業者一同舉辦「2024大大寬頻夢想實現創意短片競賽」活動，以大專院校學生為對象，鼓勵青年學子透過短片發表創意構想。歡迎在台就學且不限就讀科系之大專院校學生（含應屆畢業生、碩士班，不含博士生、推廣部生、在職專班）用個人或團體組隊方式參賽，以【每個小小夢想都有大大寬頻為您實現】為主軸的影像方式述說家用網路帶給你生活中的樂趣與美好，不論是感情的串連、玩樂的滿足、久別重逢的欣喜、學業工作上的成就，讓我們透過短片，展現所有生活中的動人故事(詳參活動網址https://contest.bhuntr.com/tw/ev0ve62l293mnbdfsx/home/)。徵件時間至113年8月2日中午12:00止。

大大寬頻表示，科技時代中網路成為民生必需品，我們從北到南持續投資全光纖的網路建設，提供消費者有線電視、寬頻、OTT影音及智能生活的各種體驗，希望藉由寬頻無限帶領大家接觸無遠弗屆的寬廣世界，讓每個人心中的每個小小夢想，都有大大寬頻為你實現。

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