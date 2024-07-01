快訊

禁奢令啟動！「貴婦奈奈」男友父禁搭小黃、高鐵 違規檢舉獎金曝光

靠EMBA拓展人脈已過時？大陸企業主瘋上「私董會」3天花2.7萬

驚！羽壇「天才選手」亞青賽倒地猝逝 得年17歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技業年薪隨便都破百萬？ 網：過半在80-90掙扎

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
資訊科技業在新鮮人最想投入的產業中已經連續霸榜5年，圖為台大校園徵才博覽會。聯合報系資料照片
資訊科技業在新鮮人最想投入的產業中已經連續霸榜5年，圖為台大校園徵才博覽會。聯合報系資料照片

資訊科技業在新鮮人最想投入的產業中已經連續霸榜5年，在強大的產業生態中，百萬年薪好像已經成為科技業標配，但對不同職務的人來說，科技業真的是百萬保底嗎？就有軟體工程師表示，科技業根本不是隨便都破百，身邊多的是熬了6年還沒有破百的，還羅列出不少網友po文，佐證只有四中四大的學歷才能隨便破百。

文章一出，引起不少討論，百萬年薪對軟體工程師來說真的難？網友回應「純軟的公司不吃學歷啦，半導體或系統廠才會」、「混血轉職仔只能吃渣渣」、「沒有頂尖學歷本來就是這樣啊，我自己也是轉職仔，雖然我現在也年薪破百，但我應該算是少數破百的轉職仔，絕大部分都是月薪4-6萬」。

但也有網友表示與學歷無關「出社會之後，年薪沒低於100過」、「純軟不像半導體，其實不太會在意學歷了，破不了百真的就是技能包要再精進」、「轉職仔第二年就破百了啊！上面那些年薪六七十都零年小白價吧」。儘管產業中薪資有高有低，但網友直指「年薪依舊比一堆行業高，因為社會上多的是不到年薪60萬的職缺，轉職還是有一定的吸引力」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據主計處最新公布的各場所單位的4月平均薪資水準，資通訊業的平均薪資為6萬7317元，在各產業中名列第二，換算成年薪大約在80-90萬之間，顯示即使是科技業也不是人人百萬，但在整體上班族當中，仍然是薪資前段班。除此之外，整體科技產業因為近年表現佳，年終分紅比起其他產業更加優渥，也成為科技業特別受到青睞的原因，目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，有意投入求職者可以把握機會。

曾仲葳表示，想要更進一步了解不同職務類別，在科技產業中所需的職能與薪資行情，可以鎖定科技島網站的「職缺百科」(https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/)，內容蒐羅科技業12大領域，包括電腦軟硬體、系統網管、資料科學、雲端技術、資訊安全、系統開發、電子通訊、光電光學、IC半導體、機械製程、維修品管、醫藥生技中，近百職缺選項，提供有意投入科技產業的求職者做為參考。

年薪 科技業 薪資

延伸閱讀

ESG永續綠能人才缺 有興趣快報…補助80至100％訓練費用

文組吃土？文轉理有機會嗎？理組畢業前輩紛給良心建議

選手因賽短期失能或身心障礙 修法保障醫療照顧、轉職

人資為什麼超愛「打電話」？ 職場老鳥曝：沒接到會先刷掉

相關新聞

宜鼎二期研發製造中心正式啟用 擴大接邊緣AI布局

全球AI解決方案與工業級儲存領導品牌宜鼎國際（5289I），今(1)日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二期廠區。這座新...

半導體風雲／走進日本東北「矽路」 直擊半導體材料生產心臟地帶

在台積電進駐熊本後，昔日被日本喻為「矽島」的北九州已有復活之勢，而被日本喻為「矽路」東北重鎮仙台及宮城，也挾材料、設備和人才三大優勢，成為日本發展半導體新聚落，並與北海道的先進製程中心形成日本半導體復興計畫的三大重鎮。

科技業年薪隨便都破百萬？ 網：過半在80-90掙扎

資訊科技業在新鮮人最想投入的產業中已經連續霸榜5年，在強大的產業生態中，百萬年薪好像已經成為科技業標配，但對不同職務的人...

台股創高後震盪 法人：擺脫整理有待補量

美股6月28日多收黑，但費半指數上漲，台積電ADR反彈1.27%。法人指出，台股上週指數屢創新高後回檔修正，6月28日收...

半導體設備股均華股價站上600元大關 公司做對了什麼？

半導體設備飆股均華（6640）今年以來股價大漲逾三倍，從百元俱樂部成員衝上600元大關，外界好奇公司究竟做對了什麼事？均華董事長梁又文表示，在先進封裝的布局上，起初錯過了集成扇出型封裝（InFO）熱潮，但是成功搭上AI帶動的CoWoS封裝列車。他形容當前客戶端的急單需求熱況，讓人「恨不得躲起來」，預估將開啟相關設備「黃金15年」的成長期。

不做面板改做AI 劉揚偉出任夏普會長 真能一石三鳥？

今年5月底，在鴻海（2317）股東會上，一位日本小股東問到鴻海對夏普的態度，鴻海董事長劉揚偉直言，「鴻海將扮演更積極的角色。」在此之前，劉揚偉5月中就以大股東身分，在夏普的中期經營方針發表會上，公布堺工廠將轉型為AI數據中心，他強調「鴻海會一直與夏普攜手同行」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。