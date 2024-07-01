科技業年薪隨便都破百萬？ 網：過半在80-90掙扎

資訊科技業在新鮮人最想投入的產業中已經連續霸榜5年，在強大的產業生態中，百萬年薪好像已經成為科技業標配，但對不同職務的人來說，科技業真的是百萬保底嗎？就有軟體工程師表示，科技業根本不是隨便都破百，身邊多的是熬了6年還沒有破百的，還羅列出不少網友po文，佐證只有四中四大的學歷才能隨便破百。

文章一出，引起不少討論，百萬年薪對軟體工程師來說真的難？網友回應「純軟的公司不吃學歷啦，半導體或系統廠才會」、「混血轉職仔只能吃渣渣」、「沒有頂尖學歷本來就是這樣啊，我自己也是轉職仔，雖然我現在也年薪破百，但我應該算是少數破百的轉職仔，絕大部分都是月薪4-6萬」。

但也有網友表示與學歷無關「出社會之後，年薪沒低於100過」、「純軟不像半導體，其實不太會在意學歷了，破不了百真的就是技能包要再精進」、「轉職仔第二年就破百了啊！上面那些年薪六七十都零年小白價吧」。儘管產業中薪資有高有低，但網友直指「年薪依舊比一堆行業高，因為社會上多的是不到年薪60萬的職缺，轉職還是有一定的吸引力」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據主計處最新公布的各場所單位的4月平均薪資水準，資通訊業的平均薪資為6萬7317元，在各產業中名列第二，換算成年薪大約在80-90萬之間，顯示即使是科技業也不是人人百萬，但在整體上班族當中，仍然是薪資前段班。除此之外，整體科技產業因為近年表現佳，年終分紅比起其他產業更加優渥，也成為科技業特別受到青睞的原因，目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，有意投入求職者可以把握機會。

曾仲葳表示，想要更進一步了解不同職務類別，在科技產業中所需的職能與薪資行情，可以鎖定科技島網站的「職缺百科」(https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/)，內容蒐羅科技業12大領域，包括電腦軟硬體、系統網管、資料科學、雲端技術、資訊安全、系統開發、電子通訊、光電光學、IC半導體、機械製程、維修品管、醫藥生技中，近百職缺選項，提供有意投入科技產業的求職者做為參考。