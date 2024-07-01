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台股創高後震盪 法人：擺脫整理有待補量

中央社／ 台北1日電
台股。中央社
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美股6月28日多收黑，但費半指數上漲，台積電ADR反彈1.27%。法人指出，台股上週指數屢創新高後回檔修正，6月28日收在23032.25點，站回23000點關卡，多頭架構雖未破壞，追價意願也不強，指數整理期是否拉長，要觀察量能是否有效放大。

台股6月28日收在23032.25點，上漲126.27點，漲幅0.55%，成交值新台幣4359.06億元。

觀察美股走勢，儘管通膨數據轉佳，投資人評估美國總統選舉辯論影響，現任總統拜登的表現廣泛受到批評，美股6月28日普遍收黑，但費城半導體指數上漲51.166點，漲0.94%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.27%，報每股173.81美元。AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價下跌0.36%。

法人指出，台股這一波指數在創下歷史新高23406點後，由於漲幅過大呈現回檔修正，但大盤至今並未破壞多頭架構，始終維持高檔強勢整理，但美中不足的是5日均量開始下滑，意味著現階段追價意願並不強，若量能無法持續放大，指數整理期恐拉長；展望後續，台股第3季各產業進入旺季，選股回歸業績表現。

台積電 台股 美股

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