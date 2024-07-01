盤算電力、土地 全台頂多能再蓋20座半導體大廠

台灣半導體大廠持續擴產，雖創造就業機會，但建廠擴廠用拉升工業用電，也使供電議題持續業界關注焦點。半導體鏈已憂心，先進製程推進，可預期工業用電力供給吃緊，估計台灣土地與供電最樂觀預估，從今年起算，僅能再蓋20座大型廠，包含先前業界估計的10座資料中心，預期最快在2026年電力供應將達到上限。

台灣工業用電價格較國際低，除了半導體業者爭相擴展，國際大廠更是紛紛提出來台設置資料中心，雲端服務業者AWS、Google和微軟外，近期蘋果也計劃在台灣設置資料中心，更與台灣業者合作設計。高科技業工程業者估計，國內外都有業者計劃建置或升級資料中心，粗估新建資料中心超過10座。

業界推測，近期半導體業都喊出要開先進製程、先進封測產能，推估一旦2奈米與1.6奈米廠產能全開，大約半導體業再蓋10座廠，兩年後供電面臨考驗。