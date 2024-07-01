AI應用助陣下 手機市場邁向復甦之路

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球智慧手機歷經近2年來的低谷後，今年下半年在AI應用助陣下，有望迎來新一波復甦。

其中，蘋果的iPhone 16系列、Google的Pixel 9最受外界矚目，帶動大立光（3008）、鴻海（2317）、台積電（2330）、穩懋（3105）等手機供應鏈業績吃補。

根據研究機構IDC最新報告指出，今年全球智慧手機出貨量預估將年增4%，來到12.1億台，明年則會再成長2.3%，2026至2028年的年增幅則會落在個位數，整體2024至2028年的年複合成長率則是2.3%，手機市場確實正處於復甦之路。

研調機構指出，推升全球智慧手機重返成長軌跡的二大因素，分別是各品牌廠積極導入AI應用，吸引消費者埋單，其次則是5G的滲透率與普及率持續升高，不少用戶陸續將4G手機轉換為5G手機。

業界人士指出，5G是不可逆的趨勢，AI也是如此，今年起所有旗艦機種勢必都要有AI生成式功能或應用，否則恐怕很難吸引消費者購機意願，未來手機品牌廠比拚的不止是硬體規格，還要比搭載的AI應用要更多、更豐富。

AI 智慧手機

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