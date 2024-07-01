接軌歐盟 iPhone 16系列換電池變容易

外電報導，因應歐盟將生效的新《電池法》規定，蘋果開發新的「電導黏合劑剝離」技術，將使iPhone更換電池更加容易，降低消費者自行維修裝置的門檻，這項新技術將應用在蘋果即將推出的最新機型iPhone 16系列上。

不少智慧手機功能超前，換電池成為延長手機使用壽命的最主要需求，近年iPhone設計及組裝方式不利一般消費者自行維修，門檻較高，多數蘋果用戶仍選擇將機器交由蘋果官方或其授權的維修中心更換電池。

據悉，蘋果新開發「電導黏合劑剝離」，大幅降低用戶自行更換電池的門檻。新技術可能會在今年至少一款iPhone 16系列上應用，並擴及到日後推出的蘋果新機。不過需用戶自行撬開手機，後續iPhone螢幕仍需要黏合劑和螺絲密封等過程，儘管蘋果會推出新技術，仍會建議用戶尋找專業人士更換電池。知名電子產品維修團隊iFixit指出，這是蘋果在提高iPhone設備維修性方面的重要一步。