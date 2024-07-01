接軌歐盟 iPhone 16系列換電池變容易

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

外電報導，因應歐盟將生效的新《電池法》規定，蘋果開發新的「電導黏合劑剝離」技術，將使iPhone更換電池更加容易，降低消費者自行維修裝置的門檻，這項新技術將應用在蘋果即將推出的最新機型iPhone 16系列上。

不少智慧手機功能超前，換電池成為延長手機使用壽命的最主要需求，近年iPhone設計及組裝方式不利一般消費者自行維修，門檻較高，多數蘋果用戶仍選擇將機器交由蘋果官方或其授權的維修中心更換電池。

據悉，蘋果新開發「電導黏合劑剝離」，大幅降低用戶自行更換電池的門檻。新技術可能會在今年至少一款iPhone 16系列上應用，並擴及到日後推出的蘋果新機。不過需用戶自行撬開手機，後續iPhone螢幕仍需要黏合劑和螺絲密封等過程，儘管蘋果會推出新技術，仍會建議用戶尋找專業人士更換電池。知名電子產品維修團隊iFixit指出，這是蘋果在提高iPhone設備維修性方面的重要一步。

iPhone 蘋果

延伸閱讀

能否勝任？匈牙利將接歐盟輪值主席國 喊「讓歐洲再次偉大」口號引關注

鋰電池火警引關注…新北統計歷年釀災原因 故障、異常過熱最多

小心手持風扇爆炸！ 台電教戰「3不1要」：睡覺時勿充電

上汽在歐蓋廠 不放棄市場

相關新聞

台積電明年資本支出衝高 2奈米需求超預期

需求強勁，台積電2025年資本支出又將衝高。業界傳出，因持續加碼2奈米等最先進製程相關研發加上2奈米後續需求超乎預期強勁...

i16升級AI晶片 算力將超越M4 鴻海、大立光等受惠

蘋果衝刺AI，iPhone 16系列新機算力可能超乎業界想像。市場傳出，蘋果正為今年將推出的iPhone 16系列機型開...

趨勢觀察／力積電董事長黃崇仁 高喊台灣是AI首都

輝達執行長黃仁勳來台，引發AI（人工智慧）旋風。力積電董事長黃崇仁表示，「台灣是AI的首都」，硬體全都在台灣生產，AI晶...

接軌歐盟 iPhone 16系列換電池變容易

外電報導，因應歐盟將生效的新《電池法》規定，蘋果開發新的「電導黏合劑剝離」技術，將使iPhone更換電池更加容易，降低消...

AI應用助陣下 手機市場邁向復甦之路

全球智慧手機歷經近2年來的低谷後，今年下半年在AI應用助陣下，有望迎來新一波復甦。

半導體終端應用兩極化 家登、穎崴、閎康喜見追單

半導體產業景氣復甦，但終端應用景氣則兩極化。業界觀察，消費復甦慢於AI應用，消費的中低階需求復甦「牛步」，頂規需求則暢旺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。