台積電明年資本支出衝高 2奈米需求超預期

需求強勁，台積電（2330）2025年資本支出又將衝高。業界傳出，因持續加碼2奈米等最先進製程相關研發加上2奈米後續需求超乎預期強勁，產能將導入南科，台積電2025年資本支出可望達320億美元至360億美元區間，為歷年次高，年增12.5%至14.3%。

市場指出，艾司摩爾（ASML）與應用材料會是龍頭廠資本支出拉升的贏家，相關協力廠有望同步沾光。台積電表示不評論市場傳聞，重申有關資本支出和2奈米進展，以4月法說會內容為主。

台積電4月法說會上強調，資本支出和產能規劃是基於長期的結構性市場需求。2024年資本支出預計將介於280億至320億美元之間。2奈米如期在2025年進入量產，量產曲線預計與3奈米相似。

台積電近年資本支出概況 圖／經濟日報提供

台積電董事長魏哲家在今年股東會後回應媒體提問時指出，先前台積電三年千億美元的投資計畫去年已真正達成，人工智慧（AI）使台積電前途一片美好，謹慎考量資本支出與規劃產能，產能和市場需求息息相關，至於是否會超過先前的規畫則希望投資人拭目以待。

近期業界則傳出，台積電2奈米客戶群需求超乎預期強勁，相關擴充產能規畫也傳將導入南科，以製程升級挪出空間。除了蘋果先前率先包下台積電2奈米首批產能，非蘋應用客戶也因AI蓬勃發展而積極規劃採用。

業界傳出，台積電2奈米產能建置估計全台，包含竹科寶山可蓋四期、高雄二期，南科相關規畫若成真，估將有助2奈米家族衝刺達至少八期八個廠的產能。

台積電持續推進2奈米2025年量產的目標，先前2奈米的寶山第一廠在2024年4月設備進機，後續寶山第二廠也維持進度，高雄廠規劃2奈米擴充，預定相關設備最快2025年第3季進機，若南科也加入生產，應從2025年底至2026年接續量產擴充。

業界觀察台積電動態調整，因應客戶與市場需求，中科仍有空間規劃建置更先進1奈米家族製程。

法人預期，台積2025年資本支出恢復小幅年增，估計不影響季配息拉升，因台積3奈米、5奈米先進製程領先帶來充沛現金流，資本密集度可維持不過度衝高，有利季配息逐步拉升，最快2025年現金股息24元起跳，後續仍有成長空間。