2024鴻海科技獎揭曉 自駕車安全等研究創新放異彩

人才是科技進步的推進器，為了培育科技人才，鴻海（2317）集團30日表示，旗下教育基金會特別設立「鴻海科技獎」，鼓勵優秀青年投入科技研究，並於6月29日舉行了2024鴻海科技獎頒獎典禮。

本屆科技獎不但報名人數創下歷年之最，吸引了來自國內外多所大學的147位傑出碩博士生投件，且水準之整齊，也令評審既興奮又糾結：一方面開心於有這麼多的優秀好手角逐，另一方面，卻也掙扎於到底應該讓誰獲獎，因此原本只有預定15個得獎名額，但最終加碼選出了21位得主。

這些得主的獲獎研究不僅展現了科技創新的潛力，還可能對產業發展產生助益。例如，台灣大學資訊工程學系博士生曾昱文的研究，就讓評審陽交大電機系帥宏翰副教授驚艷表示，曾同學所提出的開放詞彙物件偵測技術，使自駕車系統在無需預先明確標注的情況下，也能有效辨識路面上的不同物體和障礙物，從而讓系統可更精確地應對未知與動態的行使環境，大大增強了系統的適應性和安全性。

又如中山大學通訊工程研究所博士生林國鈞，以創新的虹膜生物特徵辨識系統，將虹膜模式與高階加密技術結合，也讓評審認為將能有效提升識別準確性與安全性，是個別具創意的創新研究。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，希望鴻海科技獎對得主們來說是個邁向更高遠目標的起點，期盼大家能夠繼續精進研究，帶給人類更好的生活。

鴻海研究院執行長李維斌也期許得獎者能夠持續熱衷研究，不斷探索未知，為人類帶來改變。頒獎典禮上不但有得主上台領獎，也有多位指導教授到場上台共享道賀的掌聲，同時會後教授們也帶著得主與鴻海的業師們一起做產學交流，希望大家一齊讓研究更具影響力。