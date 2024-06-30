台灣有AI實力 但如何真的變AI強國？資深投行家4點觀察

摘要 1.AI加速整個世界的運行，前英特爾執行長葛洛夫在20世紀末提出「10倍速時代」，但我們現在面對的是比10倍速更快速度的挑戰。 2.每個人都應該要學習使用AI，因為未來「會使用AI的人」，會打敗「不懂AI的人」。 3.企業也應重新評估員工的工作流程，能簡化的工作就交給AI，讓人類更專注於與創意思考相關的事情。

AI帶來使所有事物速度變得超快，前英特爾執行長葛洛夫（Andrew Grove）曾出過一本書《10倍速時代》，但未來我們會進入難以想像的超音速時代。

黃仁勳在6月初的演講指出，從2016到2024的8年內，AI的運算量成長了1000倍，其關鍵在於「平行運算模式」，也就是CPU搭配GPU，速度就能達到10倍、100倍、甚至1000倍，節省金錢、成本和能源。

隨著科技進步，人類工作速度越來越快，現在問題是，人腦或手腳沒辦法像電腦一樣快速運行。我們可回想當年還在用傳統電話、傳真紙的時代，那時極沒有效率，但現在什麼事情都瞬間完成，讓我們來不及反應。

以下是我對於速度的4點觀察：

1.速度等於競爭力

如果你能比競爭對手更快完成工作，就能降低成本。中國電商平台Shein、TEMU透過供應鏈重組，縮短運送貨物時間，創造出無可比擬的速度優勢。

台灣企業需要改變技術至上的觀念，速度和技術其實一樣重要。政府則需要了解到，速度取決於算力、算力等於國力，但算力需要大量電力，若電力不足，未來恐怕會影響到我們的競爭力。

2.運用AI提升速度

台灣有AI優勢，但因為台灣沒有廣大市場、也不善資本運作，因此，成功的重點在於「AI普及化」。

人們學會使用AI是關鍵，更要養成習慣。ChatGPT剛出來時，有人說學生會用來作弊，應該要防止，但現在有些老師反而訓練學生使用ChatGPT，讓學生學會使用工具，而不是變笨。

這就像衛星導航，可以使我們變成更好的司機，但也會有人失去了衛星輔助便不會開車。所以，我們應該要讓AI變成「助」，而不是當「主」。

上周我參加一場研討會，一位專家表示「台灣AI是美麗的哀愁」，他說假如AI是軍火，台灣就是軍火供應商，但我們卻把軍火都賣給外國大廠，只有極少部分應用在本地市場。台灣人們還未享受到AI紅利，我們都應學習用AI來強化競爭力。

3.將工作切成小塊

現在企業雖然無法全部AI化，但至少可以重新檢討工作流程，能簡化的工作就盡量交給AI。不少白領工作可以交給AI，人類就能專做創意思考的工作。

我有速讀能力，但現在我也用AI來加速我閱讀。比如說一篇1000字的文章，ChatGPT可立刻彙整成3個重點，就能縮短看完一篇文章的時間。

4.重新選擇戰場

AI不一定能加速所有工作，但可以逼迫我們放棄某些工作，這是一種策略選擇。專家說，未來不是AI打敗人類，而是「會使用AI的人」打敗「不懂AI的人」，不會用AI只能退場。

AI趨勢下，某些行業不再有競爭力，必須有所取捨，及早退出部分市場。而要如何找出該退出的市場？減法思考不需倚賴AI，靠common sense就可以了！

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