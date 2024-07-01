趨勢觀察／力積電董事長黃崇仁 高喊台灣是AI首都

經濟日報／ 江睿智
力積電董事長黃崇仁 （本報系資料庫）
力積電董事長黃崇仁 （本報系資料庫）

輝達執行長黃仁勳來台，引發AI（人工智慧）旋風。力積電（6770）董事長黃崇仁表示，「台灣是AI的首都」，硬體全都在台灣生產，AI晶片、伺服器全是台灣做的，在全球產業移動上，台灣走在最前端。他並表示，只要產官學繼續合作，我業者維持高競爭力，在AI時代，台灣將可持續保持領先態勢。

產官學合作 維持競爭力

他表示，造就台灣今日的半導體產業，除了人才、技術外，更強的是「效率」、「台灣營運成本是全世界最低」；就他側面了解，台積電熊本廠經營成本比台灣至少多50％成本；亞利桑那廠更不用講。以力積電銅鑼廠土建成本是300億元，到熊本廠卻是1,200億元，到印度也一樣，這個replace cost（替代成本）是很恐怖，而且這只是28奈米廠，還不是更先進的製程。

台積電創辦人張忠謀曾說台灣半導體還有15年優勢，他認為「應該不只15年」，因為其他國家「很難拚過台灣」，「台灣晶圓廠這麼多家，要怎麼搬家？這都是不可能」。他提及，「台灣已經存在晶圓廠的競爭力非常恐怖」，很多晶圓廠都已折舊完，現在還在生產，「那才恐怖」。

黃崇仁特別提及六大半導體學院對人才培育的貢獻。他說，這兩年有很多國家來找他技術移轉，包括印度、日本、越南、沙烏地阿拉伯等，讓他很有感的是，外國都很關切人才那裡來，「我感受到六大半導體學院幫很多忙，要不然產業界也不知怎麼辦才好」；「全世界的產學合作要能成功、達到人才培訓目標，只有台灣」。

黃崇仁說，台灣持續培育人才，除了半導體學院外，像晶創台灣計畫投入IC設計人才培育，還要把外國人才拉進台灣，例如，我國可以在台灣幫印度培訓半導體相關人才，培養人才只要有一半留在台灣，為台灣所用就好了。台灣是不排斥外國人的好地方，因此也要同步建立「綠卡」制度，將人才留在台灣。

育才留才 落實培訓目標

黃崇仁有感而發地說，十幾年前，台灣占全球半導體總產能才22.5％，現在已經30％，把日本擠下來。目前美國最大，台灣第二，歐盟全部加起來也比不上台灣，這是很驚人的表現。以前都是默默在做，現在終於被世界看到。

「我跟小英總統、賴總統說，除了台灣，全世界沒有一個國家半導體是不補助」，黃崇仁帶著自豪的口氣說，「我沒拿過政府半毛錢」；他話鋒一轉說，「但政府側面的協助很重要」，如人才培訓，這讓台灣實力不容被低估。

而今迎接AI浪潮，「台灣是AI的首都」黃崇仁霸氣地說，因為硬體全在台灣，沒有別的地方了，美國因政治因素不讓中國大陸做，而NVIDIA的黃仁勳也都來台灣，「不太去南韓」，因為AI的晶片、伺服器都是台灣製造，「台灣在全球產業移動中，站在最前端」。台灣這一路走來，「競爭力是很驚人」，除了技術能力不斷突破外，不論是民間企業效率、營運成本、政府支持，只要產官學繼續合作，台灣定可在AI產業再打出一片江山。

AI 半導體 晶圓廠

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