欣興台灣廠區全面導入溫室氣體盤查系統

欣興（3037）近年積極節能減碳，公司說明，2024年台灣所有廠區，皆已完成盤查及通過第三方查證，新建廠區亦於穩定生產後同步進行盤查作業與查證，以達到全面導入ISO 14064-1溫室氣體盤查系統目標。另外同步供應商碳排放調查。

隨著溫室效應造成之極端氣候現象日益嚴重，使得溫室氣體盤查此議題逐漸受到全球所重視。台灣也在2016年訂定相關法規，要求特定行業別執行溫室氣體盤查作業並完成申報，藉此使各行業瞭解自身碳排狀況，並從中找出排放熱點，作為減量之參考依據。

欣興近期更新 ESG 電子報並指出，於2009年導入ISO 14064-1溫室氣體盤查系統，對員工進行教育訓練並執行自願性溫室氣體盤查作業；初期針對台灣地區排放量較高之廠區進行盤查及第三方查證，並依規劃持續將台灣廠區逐步納入盤查範圍中。

欣興指出，於2024年台灣所有廠區，皆已完成盤查及通過第三方查證，新建廠區亦於穩定生產後同步進行盤查作業與查證，以達到全面導入ISO 14064-1溫室氣體盤查系統之目標。

此外，欣興指出，隨著國際間ESG相關議題受到極高重視，欣興期許自己及承諾客戶必須逐年提出節能減碳的計畫及目標，除降低能源及電力耗用外，希望能同步努力 降低所使用原物料碳排放量及原物料、設備等運輸碳排。

欣興指出，推出供應商ISO14064-1 & 14067碳排放證書調查，藉由問卷了解供應商相關的碳排放證書及企業碳盤狀況並同步宣導供應商充分理解欣興 ESG 節能減碳、碳中和、零碳排等議題重視程度，並希望供應商將來積極配合欣興展開溫室氣體、碳足跡盤查等作業，為地球盡一份心力。

另外由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第十屆公司治理評鑑公布結果，有包括952家上市公司及754家上櫃公司，總共1,706家上市櫃公司接受評鑑，欣興在全台952家上市公司中名列前6%~20%，持續4年名列上市公司組6%~20%級距。

欣興指出，落實公司治理評鑑中的四大面向，包括維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度，及推動永續發展。

欣興指出，在推動永續發展亦有良好表現，公司永續報告書除依據 GRI 準則與AA 1000AS V3 TYPE II 高度保證等級要求編撰外，亦參考 SASB 準則且依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構揭露相關 ESG 資訊，並取得第三方機構 SGS 驗證。公司編制的永續報告書於2023年榮獲「台灣企業永續報告獎 : 電子資訊製造業-白金獎」，其中、英文版皆已揭露至公開資訊觀測站及公司網站，讓投資人可以清楚了解本公司永續發展經營實績。公司網站亦設有投資人專區和 ESG 專區，方便利害關係人查閱公司最新消息及歷年永續報告書內容。