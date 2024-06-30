快訊

中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

民主基金會遭爆卡執行長人事案 真正用意在卡韓國瑜？

欣興台灣廠區全面導入溫室氣體盤查系統

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

欣興（3037）近年積極節能減碳，公司說明，2024年台灣所有廠區，皆已完成盤查及通過第三方查證，新建廠區亦於穩定生產後同步進行盤查作業與查證，以達到全面導入ISO 14064-1溫室氣體盤查系統目標。另外同步供應商碳排放調查。

隨著溫室效應造成之極端氣候現象日益嚴重，使得溫室氣體盤查此議題逐漸受到全球所重視。台灣也在2016年訂定相關法規，要求特定行業別執行溫室氣體盤查作業並完成申報，藉此使各行業瞭解自身碳排狀況，並從中找出排放熱點，作為減量之參考依據。

欣興近期更新 ESG 電子報並指出，於2009年導入ISO 14064-1溫室氣體盤查系統，對員工進行教育訓練並執行自願性溫室氣體盤查作業；初期針對台灣地區排放量較高之廠區進行盤查及第三方查證，並依規劃持續將台灣廠區逐步納入盤查範圍中。

欣興指出，於2024年台灣所有廠區，皆已完成盤查及通過第三方查證，新建廠區亦於穩定生產後同步進行盤查作業與查證，以達到全面導入ISO 14064-1溫室氣體盤查系統之目標。

此外，欣興指出，隨著國際間ESG相關議題受到極高重視，欣興期許自己及承諾客戶必須逐年提出節能減碳的計畫及目標，除降低能源及電力耗用外，希望能同步努力 降低所使用原物料碳排放量及原物料、設備等運輸碳排。

欣興指出，推出供應商ISO14064-1 & 14067碳排放證書調查，藉由問卷了解供應商相關的碳排放證書及企業碳盤狀況並同步宣導供應商充分理解欣興 ESG 節能減碳、碳中和、零碳排等議題重視程度，並希望供應商將來積極配合欣興展開溫室氣體、碳足跡盤查等作業，為地球盡一份心力。

另外由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第十屆公司治理評鑑公布結果，有包括952家上市公司及754家上櫃公司，總共1,706家上市櫃公司接受評鑑，欣興在全台952家上市公司中名列前6%~20%，持續4年名列上市公司組6%~20%級距。

欣興指出，落實公司治理評鑑中的四大面向，包括維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度，及推動永續發展。

欣興指出，在推動永續發展亦有良好表現，公司永續報告書除依據 GRI 準則與AA 1000AS V3 TYPE II 高度保證等級要求編撰外，亦參考 SASB 準則且依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構揭露相關 ESG 資訊，並取得第三方機構 SGS 驗證。公司編制的永續報告書於2023年榮獲「台灣企業永續報告獎 : 電子資訊製造業-白金獎」，其中、英文版皆已揭露至公開資訊觀測站及公司網站，讓投資人可以清楚了解本公司永續發展經營實績。公司網站亦設有投資人專區和 ESG 專區，方便利害關係人查閱公司最新消息及歷年永續報告書內容。

ESG 欣興

延伸閱讀

實踐ESG...鄧師傅堅持15年助力偏鄉教育

ESG永續綠能人才缺 有興趣快報…補助80至100％訓練費用

能源溫室氣體難減 彭啓明：加速發展綠能、新科技

能源路徑難減碳 彭啟明坦言：2030年前減量目標難達到

相關新聞

特殊應用IC商機 業者競逐 聯發科、聯詠等搶大餅

特殊應用IC（ASIC）設計服務市場日益擴大，除相關知名業者如世芯、創意、智原等，包括IC設計業者聯發科、聯詠、神盾等，...

ASIC設計服務領域 市場不同難互搶生意

ASIC設計服務領域投入者愈來愈多，不過業界人士表示，各廠商間並不一定有全面性的競爭關係，主因市場分為不同層次，同時因為...

再造兆元產業 科技大咖：須完善軟體發展

AI（人工智慧）方興未艾，國發會副主委詹方冠昨表示，國發會擬定三大策略方向，包括護國、均衡、未來，強化台灣AI發展。護國指...

沒提台積電卻爆爭議？童子賢籲往高價值發展 勿以訛傳訛

和碩（4938）董事長童子賢日前在AI論壇演講提到：雖然台灣被推崇是AI熱潮的中心，但產業不要太飄飄然，是少了代工二字。...

懂AI才有出路？產業科技大老勉勵學子量才適性、具國際視野

AI（人工智慧）方興未艾，這也讓許多年輕學子趨之若鶩，但科技大老提醒年輕學子，不要因為自己唸的是人文專長，就擔心自己未來...

泰鼎獲頒2024亞洲企業社會責任獎 第六度獲獎

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）28日獲頒2024亞洲企業社會責任獎（AREA）「企業永續報告獎（Corpora...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。