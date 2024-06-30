ASIC設計服務領域 市場不同難互搶生意

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

ASIC設計服務領域投入者愈來愈多，不過業界人士表示，各廠商間並不一定有全面性的競爭關係，主因市場分為不同層次，同時因為案件型態不同，毛利率有差別，不見得會互搶案子。

以能力來說，業者指出，在最高等級的ASIC設計服務市場，要面對的國外對手是如美系晶片大廠博通這種等級，不是每個人都跨得進去，國內大概就如聯發科（2454）等或可與之匹敵。畢竟這等級的IC設計大廠跨足做ASIC生意，在晶圓與光罩等方面都具備成本優勢，並瞄準較大區塊市場，連專門提供ASIC設計服務的廠商可能都無法與其比報價。

至於ASIC設計服務業者，優勢是在這塊領域長時間耕耘，IP庫累積已久，在客戶要選擇合作對象時，都選熟悉且可靠，生意容易做得長長久久。

另外，還有一些較小型或經驗較少的業者要跨入ASIC設計服務市場，業者認為，在成熟製程案件或許還不容易看出來，但只要一進入先進製程如7奈米以下相關案件，或需要利用CoWoS先進封裝等，就會遇到技術障礙需要去克服。

IC設計 光罩 博通

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