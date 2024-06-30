特殊應用IC商機 業者競逐 聯發科、聯詠等搶大餅

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
特殊應用IC（ASIC）設計服務市場日益擴大。 路透
特殊應用IC（ASIC）設計服務市場日益擴大。 路透

特殊應用IC（ASIC）設計服務市場日益擴大，除相關知名業者如世芯（3661）、創意（3443）、智原（3035）等，包括IC設計業者聯發科（2454）、聯詠（3034）、神盾（6462）等，也都積極搶食這塊大餅，其中聯發科布局已從消費性電子跨入企業等級產品，卡位AI商機。

聯詠主攻驅動IC與系統單晶片ASIC業務，後市看好。神盾也集結聯盟戰力，鎖定ASIC設計服務與矽智財（IP）服務這兩大目標，形成群雄競逐態勢。

IC設計廠擁有自家產品，IC從開發到投片大多自己來，甚至IDM廠還會自行製造。ASIC設計服務業者是幫客戶設計後段流程與投片量產等服務。IC設計業者跨足ASIC設計服務市場，可將自家過往累積的IP價值再擴大。

ASIC設計服務市場概況 圖／經濟日報提供
ASIC設計服務市場概況 圖／經濟日報提供

聯發科為全球前十大IC設計廠與台灣IC設計龍頭，跨版圖耕耘ASIC業務多年，從一開始幫客戶設計消費性產品客製化ASIC，後來切入企業等級產品領域。法人推估，目前ASIC晶片占聯發科業績比重約個位數百分比。

聯發科一向對客戶相關訂單訊息相當低調，不過一般認為，該公司不會在AI ASIC晶片市場缺席。該公司執行長蔡力行也表示，其擁有許多雲端AI客製化晶片解決方案IP，在雲端運算領域占有利基性市場定位，能幫助雲端廠商降低總擁有成本（TCO）。

聯發科擁有不少高速傳輸介面IP，也有先進製程產品設計能力，以及在2.5D／3D小晶片先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）等技術方面開發及整合能力。

另外，聯詠在驅動IC與系統單晶片領域經營多年，也開拓ASIC晶片商機。聯詠沒有對外單獨揭露ASIC相關業績比重，法人認為，今年相關營收成長無虞。

神盾在董事長羅森洲擘畫轉型下，旗下安國與芯鼎為ASIC設計服務先鋒，另在併購乾瞻科技後，神盾預計明年轉型為純IP公司，為整體神盾聯盟提供後端火力支援。

IC設計 晶片 聯發科

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