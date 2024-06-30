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再造兆元產業 科技大咖：須完善軟體發展

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

AI（人工智慧）方興未艾，國發會副主委詹方冠昨表示，國發會擬定三大策略方向，包括護國、均衡、未來，強化台灣AI發展。護國指的是目前全球發展關鍵，均衡乃是希望百業共榮，而要投資未來，就必須著重創新創業，才能帶動新創發展。

台大社科院昨舉辦「WE CAN再造兆元產業科技人文論壇」，邀請李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、詹方冠、國發會前主委陳添枝、工研院前院長史欽泰、數位發展部數位產業署長呂正華、旺宏總經理盧志遠等政府官員、產業大老出席。

呂正華指出，生成式AI已經逐步深入民眾生活，彰化一家老字號的中小企業「緞帶王」去年此時導入生成式AI，不僅可生成圖片、文字，甚至可寫信，幫助緞帶王更容易將產品賣到國際。正因看到產業未來發展需求，落實產業AI化、AI產業化已成為政府發展主軸，台灣要將軟體發展、完善整體生態，很快就能誕生新的兆元產業。

台灣已成科技島，盧志遠昨勉勵學生，「人文專長學生不要害怕，但你一定要Watch，關注科技帶來的革命，懂得用最新工具，就像現在都有原子筆了，你還會用竹簡來刻字嗎？要量才適性，做適合你個性的工作，但一定要懂得運用新工具」。

台大 彰化 數位發展部

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