沒提台積電卻爆爭議？童子賢籲往高價值發展 勿以訛傳訛

和碩（4938）董事長童子賢日前在AI論壇演講提到：雖然台灣被推崇是AI熱潮的中心，但產業不要太飄飄然，是少了代工二字。近期這番談話引發議論，力挺者不少，但也有學者批評這是貶低台積電（2330）晶圓代工價值，對此童子賢表示，這是以訛傳訛的扭曲，演講中根本沒有提到台積電。

他也反質疑這幾位所謂「學者」言談類似側翼，慣常以訛傳訛的含糊方式辯論，自己創造一個「不存在的幻影」然後揮拳要打擊自己不喜歡的對象。

輝達創辦人黃仁勳讚賞台灣是AI中心，童子賢本週在AI論壇上提醒，「台灣不要太飄飄然，是少了代工二字」，引發各界不同解讀，成大電機系李教授發文表示：童以晶圓代工嘲笑台積電，不知道什麼意思？但也有名人挺童，認為談話極具正確性。

對於引發產業兩派議論，童子賢回應《經濟日報》表示，對於台積電的重要性，他深深知道，應該不需要所謂資安專家李教授來教導。他自己曾經在玉山科技協會理事長任上邀請台積電「浸潤式顯影」的創始者林本堅教授演講，更在十幾年前就公開讚許台積電與林本堅的成績，當時一些股市名嘴還嘲笑台積電是老牛股，童子賢當時即表示，對以短期股價表現論斷產業技術的人深感失望，認為這些人沒有看出台積電是「台灣之光」的潛力。

台積電2015年前在中科設廠環評遭卡關時，童子賢在台北市電腦公會理事長與常務理事任上，在接受主管機關諮詢時，更曾替台積電發聲。他力主主管機關不應遷就近乎「鬧場」的環保團體，以莫須有的理由卡住台積電在中部的擴廠計畫。

童子賢表示，這次的演講根本沒有人在批評台積電的重要性，他不知道成大的李教授從哪裡創造出鬼影幢幢的辯論。

曾經是野百合世代的學運人士之一的文化工作者周奕成，也在臉書發文表示，他當天正好也出席AI論壇，在現場聽演說，他認為童子賢說的這幾句話「正確性跟心態完全沒問題」。周奕成表示，和碩是科技代工業的全球佼佼者，當然最清楚台灣在價值鏈中的位置是怎麼回事。他認為「童子賢現場演講的意思比較像是鼓勵與打氣，絕對不是給AI工作者漏氣。」

周奕成解讀，童應指現在做代工很辛苦，要認清現實，台灣要在價值鏈上繼續往上爬。周奕成說「現場聽眾包含老中青AI產業領袖，也無人對童子賢此言有意見或覺得不妥。」

童子賢力挺台灣價值轉型，對於科技巨頭紛紛來台設立資料中心或AI研發中心，是否擔心人才不足而競爭加劇？他回應表示，不僅不擔心，反而認為外資來台可以促成台灣人才逐漸往較高價值去發展。

他表示目前台灣在研發的投資比重，相較美、日、韓國在國際都不算高，更何況要名列前茅。讓外商來投資研發，以提高台灣總研發能量是正確的。童子賢也曾經提到新加坡在裕廊工業區的規劃，就是製造與研發並重。新加坡以優惠吸引艾克森美孚石油與英國石油等化工巨擘來投資研發，而不只是投資石油裂解製造，使得新加坡以不產油的彈丸之地，創造出極高附加價值的精密化學品產品業務。

童子賢指出，當台灣轉型，就業族群發現更好的機會，就會轉往那邊走。他半開玩笑的說，誰知道騎著機車作Uber Eats的外送員不是化工碩士？ 他可以轉行去做研發，以後他的外送工作可以讓研發出來的無人機代勞。

對於「代工」兩字引發議論，童子賢引述媒體界友人意見，指少數網軍側翼擅長挑小毛病鑽縫隙造謠，挑動派性鬥爭，這幾乎是他們的「專業」。該友人深知情況，故反而跟童說佩服：「很勇敢，支持你」甚至私下力挺「你這個集體夢遊跟（農業）不能被太陽能取代的論述，實在看得很痛快！！」「Ai那個聽得也很痛快」。

童子賢說他只是產業人，習慣實事求是，也認為那是一個討論產業與討論能源的場合，「討論產業，多一點政策，少一點政治，會比較好。」童子賢說，朋友要他不必在意「這種叫罵式的」「側翼造謠式的」言論，「如同此次演講，你完全沒有提到台積電，但是他們還是要故意挑起話題。」童子賢則反問該友人：這樣的目的何在？不是浪費精力浪費時間嗎？

童子賢受訪時曾指出，他在產業40年來看遍高低起伏。他自己創立過華碩（2357），華碩初期從事高階主機板與筆電產品，在長達15年的時間，這些產品毛利率連續都是30%以上。十幾年前創立隱形眼鏡公司晶碩（6491），近幾年晶碩毛利率也都在50%以上。

他笑說「我並不是酸民說的，天生命定做代工。」他也反問：代工也是很正常的行業，為何提到代工兩字就要跳起來？他回憶自己的產業經驗，他也長年參與誠品的經營與策略，協助藝文創作與影視創作，加總拍過數十部文學家紀錄片與電視劇，他對不同產業的附加價值、行銷策略、產業趨勢與困境，其實點滴在心頭。

對於此次一個「代工」名詞意見不合，帶來許多變造的批評，童子賢說他很清楚台灣政治的人來瘋與酸度無上限。他反問：這些言論對社會貢獻了什麼積極的元素？ 對產業貢獻了什麼知識？他表示深深期待理性的探討與政策的辯論，對於不理性的言論，不知道邏輯而無法回應，至多也只是謝謝指教。