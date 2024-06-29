台化拚AI 數位孿生工廠目標2025年建造完成

面對大陸石化新增產能大量開出，台化全力拚AI，希望降低成本、提高生產效率，台化正著手打造「數位孿生工廠」，目標2025年建造完成。

台塑集團總裁王文淵很早就開始關注AI，並將AI實際運用落實在公司營運上。台塑四寶中，台化是王文淵過去親自督軍、擔任董事長的公司，具有指標性。

台化主管介紹，台化正在打造的數位孿生工廠，其實就是希望「鑑往知來、提高生產效率，運用各種AI與大數據模擬，找到產線的最佳操作條件」。

他舉輕油採購為例，輕油採購有許多來源、品質不一，過去可能只看價格判斷，但有時候買稍微貴一點，反而可創造出更大效益。台化的「輕油組成估價模組」，只要把各種輕油的物性輸入，AI就可估算出效益，別小看這一點小小改變，估計每年可為公司創造約新台幣2.13億元的效益。

光是台化的芳香烴工廠，目前就有輕油組成估價模組、輕油調度優化模組，和重組油效益最大化模組等多種模型，估計1年可創造約3.2億元的效益。台化正一步步，希望把每個模組、每個單元、每一個廠全部都串起來，建造完整的數位孿生工廠，以找到最佳營運點，讓整個工廠的生產效率極大化。

面對大陸石化新增產能大量開出，台化董事長洪福源日前在台化股東會上以「瘋狂」形容，他舉例，像是PTA（純對苯二甲酸）、POLY（聚酯纖維），中國大陸1年產能高達8000萬噸，這是天文數字，而且開動率不低，甚至達到9成。這麼多的新產能加入，造成市場供過於求，殺價競爭激烈。

對此，洪福源表示，台化無法逃避，公司改變策略，不再以市占率為優先考量，全力跳脫紅海競爭，推動「做精、做廣」，一方面發展人家沒有的高值化產品，並想辦法把產品賣到更多地方，目前台化的石化產品已推廣賣到全球超過80個國家。

另外台化去年也在公司內部成立「轉型開發專案組」，統籌並協助各事業部的轉型發展，精進數位化管理、建造數位孿生工廠，便是其中重要一環。等到明年數位孿生工廠完成後，除可幫助工廠控制智慧化，在業務資訊方面，也將利用新的生成式AI技術，針對設計、預算規劃等，希望能有更精準的資訊掌握。