快訊

6月科技玩家聊月報／可愛AI主播來了！iOS 18讓Siri更聰明、HTC U24 Pro躍AI手機免2萬

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

投信鐵口...Fed在美大選前必降息 台股飆多高看3兆男

台灣大6月底應繳回超標頻譜 數發部：尚未收到申請

中央社／ 台北29日電
台灣大哥大董事長蔡明忠。聯合報系資料照／台灣大提供
台灣大哥大董事長蔡明忠。聯合報系資料照／台灣大提供

台灣大哥大合併台灣之星，電信合併案雖過關，但NCC祭出附款要求台灣大哥大在今年6月底前改正超標頻譜。主管頻譜資源的數發部今天表示，尚未收到台灣大哥大的頻譜繳回申請。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年初以附加附款方式許可兩大電信合併案，並要求台灣大哥大跟遠傳電信超標頻譜須在今年6月底前改正完畢，可透過自主繳回，或是跟非屬子公司與關係企業等電信事業進行轉讓或交換履行。由於目前同業間無人跟台灣大交換或轉讓頻譜，意味台灣大只剩下繳回頻譜一途。

台灣大在1GHz以下頻譜超標10MHz，遠傳電信則在28GHz超過100MHz，遠傳電信日前已改正完成。台灣大先前2度申請延長附款履行期限，但今年5月15日、6月27日都被NCC駁回，外界關注附款履行期限將屆，台灣大是否申請繳回頻率，數發部跟NCC過去幾個月也召開多場會議討論此案。

數發部表示，尚未收到台灣大哥大的頻譜繳回申請，後續跟NCC保持密切合作，確保NCC合併處分附款能落實；至於是否可能有罰則，數發部對此不回應。

NCC官員說明，沒接到申請繳回頻率的相關消息，有時因收文時間差異，待7月1日最後確認。

至於台灣大若不繳回頻率可能面臨的罰則，NCC官員說，主要有2面向，第1，附款不履行，可能再發文要求限期履行附款，若未執行，依行政執行法，每次最高可開罰新台幣30萬元怠金；第2，台灣大如果7月1日後繼續使用超標頻段發射頻率，依照電信管理法第75條，最高可開罰500萬元。

NCC日前強調，雖然跟台灣大的行政訴訟還在進行，但不影響台灣大的附款履行期限。

NCC 台灣大哥大 遠傳電信

延伸閱讀

民眾黨拋立院再延會 調查權劍指鏡電視申照、國發基金弊案

台灣大超額頻寬 下周將繳回

政論節目遭國台辦介入？NCC：正在了解具體情況

NCC人事同意權案 經表決藍再度封殺

相關新聞

外部可疑威脅增 5月資安通報數創近2年新高

數發部資安署資安月報顯示，5月蒐集政府機關資安聯防情資達到6萬4806件，可疑威脅為近1年新高，5月資安事件通報數達15...

台灣大6月底應繳回超標頻譜 數發部：尚未收到申請

台灣大哥大合併台灣之星，電信合併案雖過關，但NCC祭出附款要求台灣大哥大在今年6月底前改正超標頻譜。主管頻譜資源的數發部...

泰鼎獲頒2024亞洲企業社會責任獎 第六度獲獎

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）28日獲頒2024亞洲企業社會責任獎（AREA）「企業永續報告獎（Corpora...

台化拚AI 數位孿生工廠目標2025年建造完成

面對大陸石化新增產能大量開出，台化全力拚AI，希望降低成本、提高生產效率，台化正著手打造「數位孿生工廠」，目標2025年...

3G網路關閉倒數 NCC提醒民眾檢視手機功能

台灣3G網路將在6月30日關閉，統計可能受影響用戶達53萬戶。NCC提醒民眾盡快確認目前使用的手機與SIM卡，是否支援4...

AI議題熱 大摩按讚八台廠

摩根士丹利證券（大摩）近期在亞洲多地展開大規模路演（Roadshow），與超過逾百位大型機構投資人會面。根據客戶反饋，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。