研調機構：PC產業健康復甦 暖態勢確立

PC市場回暖態勢確立。研調機構Canalys最新報告看旺今年PC產業「健康復甦」，美國、印度市場首季PC出貨量均較去年同期成長至少5%；日本電子情報技術產業協會（JEITA）數據也顯示，5月日本PC出貨量已連四個月成長、創三年來最大增幅。伴隨主要國家PC產業回春訊號現，筆電品牌與代工廠下半年喜迎旺季。

Canalys報告指出，第1季美國PC（不含平板電腦）出貨量年增5%，達到1,480萬台，今年美國PC出貨量將達6,900萬台，年增5.2%。

Canalys觀察，第1季美國中小企業PC需求成長來看，Windows換機潮已啓動，企業客戶帶動市場短期前景非常樂觀，看好消費者與企業的IT投資轉趨健康，推升AI PC需求成長。

Canalys報告也看好印度PC與平板電腦市場，首季印度PC市場較去年同期成長9%，總出貨量達到430萬台，預期今年印度PC和平板電腦出貨量將大幅成長11%，明年更進一步年增15%。印度市場大企業及中小企業、公家機關等商業客戶展開大規模PC換機周期，印度商用PC強勁成長。

日本電子情報技術產業協會最新數據也指出，受惠「GIGA數位校園構想」換機需求、疫情期間購買的PC產品進入換機周期，日本5月PC出貨量年增31.5%，連續四個月成長，創2021年3月以來最大增幅。

美國、印度、日本等主要市場PC出貨同步回溫，為台廠下半年旺季需求增添更多想像空間。代工大廠和碩PC最大客戶為華碩、也是微軟主要代工夥伴。和碩（4938）共同執行長鄧國彥先前表示，AI PC於5月開始出貨，預計下半年出貨量將優於上半年。