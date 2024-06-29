AI議題熱 大摩按讚八台廠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）近期在亞洲多地展開大規模路演（Roadshow），與超過逾百位大型機構投資人會面。根據客戶反饋，投資人高度關注與人工智慧（AI）有關的八大議題。對應到台系供應鏈，大摩按讚台積電（2330）、聯發科、世芯-KY、創意等八檔個股，均給予「優於大盤」評級。

大摩總結亞洲機構投資人最關注的八大議題，包括：中國AI需求、中國AI智慧機、輝達GPU測試時間、AI PC半導體、利基型記憶體價格、中國晶圓廠設備（WFE）與成熟製程、類比IC產業，及特殊應用IC產業（ASIC）。

對於台系電子供應鏈，大摩按讚台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等八檔個股，均給予「優於大盤」評級；群聯、日月光投控等均「中立」；南亞科、矽力*-KY等則「劣於大盤」。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電、SK海力士、輝達（NVIDIA）是機構投資人的主要持股與焦點，但台積電相較歷史平均的高估值，仍使不少投資人擔憂。反觀，中國在AI領域的發展趨勢，成為極具潛力的投資議題。

台積電 大摩

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