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中科新創團隊在2024 FITI 創新創業激勵計畫再創佳績

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科管理局辦理新創嘉年華活動，凝聚扶植新創能量。中科管理局提供
中科管理局辦理新創嘉年華活動，凝聚扶植新創能量。中科管理局提供

中科管理局輔導13組新創團隊，參加國科會2024年第一梯次「創新創業激勵計畫」，其中3組團隊挺進最終七強。「台大水質智慧檢測團隊」團隊表現傑出榮獲「宏碁薪傳獎」、「針疝美」團隊榮獲「創業卓越獎」，均奪得100萬元創業啟動金。

另外，「安心泳」團隊獲得「創業潛力獎」，佳績耀眼，展現對新創團隊的輔導成果。

此次獲獎的「台大水質智慧檢測團隊」，研發創新感測技術-水下微電漿「濕製程金屬離子監控儀」，能即時檢測多金屬元素的精密自動化監控，進行生產品質控制和製程監測，降低不良率，並可節省10%至30%藥水成本，與減少20%至40%廢水產生，降低製程總碳排，落實企業ESG。

「針疝美」由一群嘉義長庚醫生所組成的新創團隊，透過新研發的腹腔鏡無網片式疝氣針組，改變疝氣手術80年來網膜填補做法，腹腔鏡無網片式疝氣針針組可以將疝氣手術時間大幅縮短，並降低疝氣手術的後遺症。

「安心泳」運用AI、大數據分析及影像辨識分析技術來管理運動場館，即時辨識潛在的安全隱患，以溺水為例，請專業的救生員來展示溺水過程，進行標記與訓練模型，透過蒐集影像辨識分析及AI數據演算來識別溺水行為，目前針對溺水檢測的準確度可達95%。

為凝聚扶植新創能量，中科管理局日前辦理中科新創嘉年華，以大師論壇、學生創業團隊ROADSHOW、創業學長姐創業成果分享為主軸，搭配新創團隊展示產品技術攤位。

計有國立中央大學、國立中興大學、中山醫學大學、中國醫藥大學、台北醫學大學、東海大學、高雄醫學大學、逢甲大學等8所大學新創團隊參與。

另長期協助中科推動新創團隊輔導的安永聯合會計師事務所、博拓國際智權集團及工研院，亦提供免費諮詢等服務。

中科管理局表示，將持續打造園區友善創業環境，提供創業團隊進駐場域與共享空間-中科創新LAB，發掘各大專院校或具創新技術及巿場潛力新創團隊，客製化診斷輔導與資源介接媒合，推動團隊實現創新技術商品化，讓團隊加速邁向創業成功之路。

中科輔導團隊「台大水質智慧檢測團隊」獲得宏碁薪傳獎100萬元。中科管理局提供
中科輔導團隊「台大水質智慧檢測團隊」獲得宏碁薪傳獎100萬元。中科管理局提供
中科輔導團隊「針疝美」獲得創業卓越獎100萬元。中科管理局提供
中科輔導團隊「針疝美」獲得創業卓越獎100萬元。中科管理局提供

中科 創業

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