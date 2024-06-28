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聖暉與中興大學簽署產學合作 培育工程科技人才

聯合報／ 特派記者簡永祥／宮城即時報導
聖暉今日與國立中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議書，共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。圖右五為聖暉發言人梁鈞幃、圖右六為興大校長詹富智校長。圖／聖暉提供
聖暉今日與國立中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議書，共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。圖右五為聖暉發言人梁鈞幃、圖右六為興大校長詹富智校長。圖／聖暉提供

無塵室機電整合大廠聖暉今（28）日與國立中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議書，由興大校長詹富智與聖暉董事長特助梁鈞幃代表簽約，雙方共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。

聖暉為國內知名無塵室與機電工程整合大廠，成立於1979年，總部設於台中市，專注工程核心本業，致力提供高端無塵室整合、機電工程、環境工程等專業統包工程服務。近年受惠於AI（人工智慧）、5G技術趨勢發展，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求，聖暉工程科技營運表現優異，並憑藉綠色工程技術，積極推動環境永續發展，實踐社會共享價值。

興大詹富智校長表示，興大產學研鏈結中心作為台灣頂尖的跨校產學合作平台，擁有豐富的產業資源和學術研究優勢，致力於促進產學合作與技術轉移，產業高階人才培育與產業轉型輔導。此次非常榮幸與聖暉工程科技合作，希望共同為工程科技領域培育新創高階人才。

興大產學研鏈結中心主任張健忠指出，此次合作以工程科技領域的研發技術與應用為重點，進一步促進產業創新與發展。合作內容包含產學研發專案合作、高階人才培訓以及企業實習等多面向交流，同時協助聖暉工程科技在技術創新與市場拓展上取得更多突破。

聖暉董事長梁進利表示，這次的合作案將進一步強化公司在工程領域的技術領先地位，並促進高階主管內部研發與管理能力提升，回應市場需求和客戶期待。有助於產業轉型技術開發、在職教育訓練、企業實習，推動產學合作的具體實踐，共創企業永續價值。

產學合作 聖暉 董事長

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