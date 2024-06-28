台積電建立全方位資訊安全管理 擴大供應鏈影響力

台積電建立全方位資訊安全管理，持續擴大在供應鏈中的影響力，於今（28）日舉辦供應商資安研討會，集結近500家供應商、超過800人響應參與，共同針對資安管控實務進行探討，以期透過經驗交流，精進供應鏈防護水準。

台積電企業策略發展資深副總經理暨資訊安全長林錦坤表示，「隨著未來資訊技術創新、AI（人工智慧）蓬勃發展與全球資安趨勢變化，我們將面對更多未知挑戰。身為半導體供應鏈的重要一環，台積審慎因應並持續深化保護機制，同時善盡公司企業社會責任，分享資安實務、協助供應商執行資安評鑑與改善、打造暢通的溝通分享與通報管道，攜手供應商一同提升供應鏈韌性、捍衛市場競爭力，確保客戶及合作夥伴的利益。」

為協助供應鏈資安管理持續升級，台積電近年來除發起並協助國際半導體產業協會（SEMI）制定晶圓設備資安標準（SEMI E187）、參與定義「半導體製造環境資訊網路安全參考架構」，也積極提升整體供應鏈的資安防護水準，以「建立規範、評核機制與合作、多元推廣、風險管理」四大面向深化供應商資安管理。

會中交流內容包含資安政策與風險管理策略、資安成熟度評鑑與重點控制措施、資安意識推廣課程與訓練、資安威脅通報與事件處理等。考慮參與本次研討會的企業各有不同規模，台積電在眾多資安管控措施中，特別聚焦十項關鍵控制設計與實作，以期為整體供應鏈奠定更紮實的資安管控基礎。