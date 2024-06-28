AI浪潮重塑科技產業 南科大廠轉型發展新事業

AI帶動大廠開發新事業，台南市政府表示，AI浪潮正在重塑科技產業，台南的科技大廠也因應時局，發展出全新的事業部，透過產業轉型繼續維持競爭力，市府全力助攻產業轉型。

台南市政府表示，已做好因應變革的準備，除了瞭解產官學的需求，佈建AI產業所需的水電、辦公空間與土地，也積極推動數位轉型，培育未來轉型所需的人才。

以群創光電為例，目前在台南的面板廠已開始轉型，南科的3.5代廠已投入AI相關的半導體領域，以面板製程為基礎，在經濟部與工研院的支持下，發展扇出型晶片封裝 (FOPLP) 技術，封裝完的成品不僅較傳統封裝更薄，也可結合5G通訊、物聯網設備等多功能應用。群創光電強調該公司不只生產面板，也跨足半導體封裝產業。

另外位於南科的帆宣系統科技，主要服務晶圓製程與EUV曝光機等產業，協助廠務工程、系統整合與客製化代工等。由於半導體產業對於環境衛生要求嚴格，且曝光機等設備的零組件眾多，仰賴人力監督無法確保品質。

帆宣另外發展5G系統整合的事業部，透過建置低延遲的網路環境，結合AI辨識與廠內各項IoT設備，可遠端透過後台，管理與紀錄產線運作，確保第一時間發現問題並降低工安風險。

帆宣董事長高新明目前也是台灣智慧城市發展協會的理事長，持續推動國內外的智慧城市與智慧製造相關技術。