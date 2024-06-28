賴總統提出3+1面向 不斷改善台灣投資環境

賴總統28日出席「第67屆會計師節聯歡晚會」時指出，新政府一定是以打拚經濟為優先，因為經濟還是最重要。他也多次公開說過，「擔任總統我的使命第一個，維護國家的生存發展，第二個就是保護國人生命財產與安全，第三個就是打拚經濟，另外更要善用目前台灣的資金做投資。並提出新政府要不斷改善台灣的投資環境，解決土地水電人才各種問題，只要經濟持續在進步，產業持續在發展，這五樣生產要素都有每天檢討的要素」。

賴總統指出，自己今天能夠站在這裡，都是大家的鼎力支持，這個位置要站穩也要靠大家，「剛剛財政部長莊翠雲說百分之九十的營所稅都是靠大家幫忙，如果稅收收得不夠好，一個國家是很難運轉的。尤其現在在野黨有很多意見，所以要繼續發揮專業跟政府合作，各種政策都可以好好合作，讓國家可以繁榮穩定進步下去」。

「那另外也跟大家報告」，賴總統說，新政府520上任，社會各界對政府會有不同面向的解讀，「今天親自跟大家報告，新政府一定是以打拚經濟為優先，因為經濟還是最重要。我多次公開說過，我擔任總統我的使命第一個，維護國家的生存發展，第二個就是保護國人生命財產與安全，第三個就是打拚經濟，2,350萬人的生活總統要切記在心，要結合民間單位共同打拚」。

賴總統也特別提三個方向，第一個是，「前瞻未來，智慧永續」。先前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、AMD（超微）董事長蘇姿丰、美超微創辦人梁見後回來台灣，接下來全面智慧化的時代來臨，人工智慧著主導未來食衣住行各種產業，全世界最出名三間公司領袖都是台灣人，台灣很強。

賴總統說，前瞻未來，利用科技來發展經濟，同時要智慧永續。台灣變智慧國家、城市變智慧城市、工廠變智慧工廠、學校變智慧學校、醫院變智慧醫院。永續則是要因應氣候變遷，善盡地球村的責任，讓我們產業升級經濟創新，大公司幫忙小公司，形成綠色成長智慧成長，這是未來我們的目標。

第二個就是競逐太空探索海洋，現在大家都在爭取天上，台灣不能落後，下一個世代的通訊就是低軌道中軌道衛星，在這方面打拚同時帶動台灣的產業，幾十年台灣大大小小企業的努力，已經累積成果，現在要給他一個新的方向，國防、民間生活應用都有這個需要。

至於探索海洋，賴總統說，「台灣是海洋國家，但比較可惜台灣過去運用海洋的資源相對少，所以未來要善用海洋國家的優勢，豐富我國人民的海洋生活，投資發展產業，讓我們台灣的產業發展面向能夠更廣。

第三個就是去年跟大家報告，新政府要立足台灣、布局全球、行銷全世界，台灣有這個實力。台積電（2330）去日本美國歐洲，很多企業也都在國外布局，要協助他們簽定投資保障協定，讓企業投資可以更安全，還要打拚經濟讓我們的商品可以立足台灣布局全世界」。

賴總統說，他也會不斷改善台灣的投資環境，解決土地水電人才各種，這是每年、每周、每月都要，「只要我們經濟持續在進步，產業持續在發展，這些五樣生產要素都有每天檢討的要素。還要鬆綁法令，持續去做，讓大家有更寬闊的空間去調整」。

另外，賴總統也提到，要善用台灣的錢，台灣人錢淹腳目，從台灣股市來看，股市是經濟的櫥窗，蔡總統任內八年股市上漲155.5％，股市市值增加1.8倍。由此可見股市、銀行、保險資金豐厚，現在的資金一百多兆，錢要好好用，不要只放在銀行，要拿出來投資應用。每一件都需要會計師的專業，尤其是剛剛特別提到3+1面向，每一項沒有會計師的做不成，也是要號召大家組成國家經濟發展團隊。

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