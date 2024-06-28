智慧手錶AI加持2024年逆勢成長 華碩攜手陽明交大推新機

華碩（2357）新一代智慧手錶VivoWatch 6跟陽明交大醫工系合作，利用穿戴量測原理及獨家AI演算法Health AI5.0，新加入「身體組成分析」功能，可量測體脂、情緒壓力、睡眠偵測，智慧手錶強化AI功能今年需求看增。

華碩董事長施崇棠6月股東常會甫表示，華碩很早就布局MEGA TREND，華碩所談的軟體定義，都是一定要包含AI，在硬體方面，更是全方位布局，從機器人、手機、智慧穿戴、AI PC到超級伺服器。

根據IDC統計，雖智慧手機市場今年表現欠佳，但智慧手錶在逐步整合智慧手環的趨勢下，2024年將穩定成長，台灣穿戴市場在2024年整體成長1.1%，達384萬台，其中智慧手錶將成長4.7%，規模達95萬台，與耳機是兩大維持正成長品項，而智慧手環不增反減。

華碩2015年推出第一代智慧手錶迄今9年，智慧穿戴定位逐漸朝醫療功能發展，訴求100%台製，與蘋果、華為、小米智慧表分庭抗禮。

華碩表示，VivoWatch 6跟陽明交大醫工系合作，利用身體組成分析，以電學跟生物電阻測量法BIA技術，得知用戶中身體水分及基礎代謝率BMR、骨骼肌及體脂等4大指標，並利用自律神經平衡監測追蹤長時間的心情落點，可以監控提醒用戶身心壓力調適，並進行睡眠品質紀錄，新版ASUS HealthConnect App同步發表，除了操作容易、方便醫師在診間快速瞭解佩戴者基本生理資訊，另導入三大功能，包括：「尋求幫助」、「跌倒偵測」、「關懷追蹤(Care Track)」。

華碩2015年投入第一代智慧手錶開發，至今9年，華碩表示，VivoWatch 6整合電學光學、AI演算法跟硬體技術，規格面升級1.39吋AMOLED螢幕，電力續航7天，內建一卡通功能，機身60g。

但更重要是軟體應用，華碩跟陽明交大醫工系合作，利用穿戴量測原理及華碩團隊開發演算法「Health AI5.0」，利用電學跟光學雙感測器收集生理數據，及衛福部食藥署認證通過的血壓與心電圖軟體，收集心電圖及血壓數據。