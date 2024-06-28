宏碁新加坡掛牌子公司唯晶科技 收購馬來西亞CG動畫製作公司

宏碁集團（2353）旗下宏碁遊戲（6908）28日公告，為增強東南亞地區美術外包事業競爭力及經營效益，新加坡掛牌子公司唯晶科技（Winking Studios Limited）將以最高100萬美元的總金額，收購馬來西亞CG動畫製作公司Pixelline Production。

宏碁遊戲公告指出，唯晶科技將以自有資金，收購Pixelline Production包括動畫製作、電視廣告與運動圖形後期製作業務及其他資產，預計於28日完成併購交割。

根據業務銷售協議，唯晶科技將在交易完成時向賣方支付30萬美元預付款現金，和根據與各賣方股東簽訂的業績對賭協議，關鍵技術人員完成交割條件後，公司將分別向關鍵技術人員一次性支付20萬美元，而上述交付條件前提為Pixelline Art Sdn. Bhd.能實現截至2024年至2026年度財務績效指標。

Pixelline Production成立於2014年，是專門製作CG動畫、視覺特效、動態圖形及建築視覺化的CG製作公司，團隊由來自各種CG背景的人才所組成。

唯晶科技是亞太區規模最大的美術外包及遊戲研發工作室之一，為宏碁遊戲旗下子公司，已在新加坡證交所凱利板掛牌上市，宏碁遊戲持有唯晶科技50.96%股權。