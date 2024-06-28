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集邦：消費性需求不振、原廠擴產 NAND下半年漲幅收斂

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

全球市場研究機構集邦科技（TrendForce）最新調查顯示，第3季除了企業端持續投資伺服器布建，尤其企業用SSD受惠AI擴大採用，延續訂單動能外，消費性電子需求持續不振，加上原廠下半年增產幅度越趨積極，第3季NAND Flash 供過於求比例（sufficiency ratio）上升至2.3％，NAND Flash均價漲幅收斂至季增5％～10％。

綜觀NAND Flash今年價格走勢，由於原廠上半年節制增產，NAND Flash價格加速反彈幫助原廠重回獲利。但有鑑各家廠商下半年開始明顯擴大投產，但零售市場買氣仍未復甦，晶圓現貨價走跌，跌幅擴大導致部份晶圓價格已低於合約價超過二成，晶圓合約價格未來上漲動能難以支撐。

消費性SSD方面，即便筆電銷售在進入傳統旺季，然客戶備貨意願更趨保守，尤其PC終端產品未完全反應去年以來的價格漲幅，下半年採購容量未明顯增長。隨著供應商開始升級PC消費性SSD製程至2XX層，原廠供應產能仍持續上升，但拉貨動能不彰持續壓抑漲價動能。

此外，隨著QLC與TLC產品價差明顯，更多PC買家擴大使用QLC方案，加劇價格競爭，預料本季價格漲幅空間相對有限，PC消費性SSD第3季合約價預估季增3％～8％。

企業用SSD方面，許多企業持續擴大AI伺服器布建，資訊設備支出明顯復甦，第3季伺服器OEM廠訂單明顯回升，採購需求仍較前一季成長。不過，由於智慧型手機和筆電的訂單需求保守，NAND Flash市況轉向更為平衡。

除了大容量QLC企業用SSD供應由二家廠商主導外，其他供應商積極爭搶企業用SSD訂單，以擴大下半年產能去化出海口，使得第3季企業用SSD合約價格上漲幅度收斂至季增15％～20％。

eMMC方面，第3季eMMC缺乏驅動需求的因子，但原廠續漲態度明確，預估最終價格的漲幅甚微，合約價將呈現約略持平狀態。

Flash NAND Flash SSD

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