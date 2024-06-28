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OPPO攜手聯發科 新款AI手機Reno12系列搶市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
OPPO攜手聯發科，新款AI手機Reno12搶市。OPPO/提供
OPPO攜手聯發科，新款AI手機Reno12搶市。OPPO/提供

OPPO於日前宣布將成為首個將生成式AI導入全系列機款的手機品牌，並率先於Find N3系列、Reno11系列上更新。今日發表的首款AI手機Reno12系列——Reno12 Pro｜Reno12，採用聯發科（2454）處理器，並可讓AI功能不再只是旗艦機專屬，逐步實現AI技術的普及化，讓更多用戶都能體驗到生成式AI帶來的便捷，更將OPPO Reno的人像專家系列，帶入全新「AI人像專家」的篇章。

OPPO台灣總經理劉金表示：「OPPO作為領先科技的普及者，將生成式AI作為未來產品的重點發展方向之一，並將逐步把過往旗艦機才有的生成式AI功能帶入全系列機款，讓全民都能享受生成式AI的便利。今日發表的Reno12 系列除了是大家熟悉的人像專家，有了AI技術加乘，將有更多功能運用在人像拍攝、辦公和生活應用場景，為手機應用帶入更多可能性；同時，Reno12系列更將以親民價格、旗艦規格，期許成為消費者的第一支AI手機」。

Reno12系列以AI為核心，導入一系列旗艦級的生成式AI功能，將影像、生活應用帶入更多可能。主打未來感前衛設計的潮流外觀，提供兩機款、五色系選擇，並搭配神盾耐用結構、懸浮微曲螢幕（僅Reno12 Pro）、IP65防塵防水、濕手螢幕觸控等配置，提供全方位可靠防護，日常使用更安心；並且，以強大的硬體為基礎，搭載超清晰三主攝影像系統、攜手聯發科深度調教的MediaTek Dimensity 7300八核心處理器，軟硬體兼備，全面釋放AI潛能。Reno12 Pro 提供星幻紫、緞帶金和星塵棕三種顏色，及12GB+512GB一種容量版本，售價$17,990元；Reno12提供曜銀與霧棕兩種顏色，以及12GB+256GB、12GB+512GB兩種容量選擇，售價分別為$14,990元（12GB+256GB）與$15,990元（12GB+512GB），將於6月28日起陸續開賣。

同時，OPPO持續深化高階IoT產品線，同步發表Enco Air4 Pro真無線降噪耳機，擁有超越同級12.4mm超大複合鍍鈦振膜動圈的高音質，49dB旗艦級主動降噪深度及4KHz超廣降噪頻段範圍帶來的全方位旗艦降噪，以及長達44小時的長續航及閃充功能。Enco Air4 Pro提供晨白與夜黑兩種顏色，售價$2,999元，將於7月起於官方指定合作通路貨到開賣。

AI OPPO

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