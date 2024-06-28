中華電導入5G專網 打造關渡碼頭AR體驗

中華電信今天宣布，與時藝多媒體透過數位部「5G專頻專網創新應用擴散計畫」的資源導入，共同於台北市關渡碼頭貨櫃市集，打造5G企業專網河岸AR應用體驗。

中華電今天發布新聞稿指出，於27日舉辦「關渡碼頭貨櫃市集5G專網應用」發布會，將5G企業專網與AR應用技術結合到實體場域中。

中華電指出，透過5G專頻專網專案，在貨櫃市集現場導入Web AR恐龍及貨櫃3D模型，搭配貨櫃背景環境音效設置讓體驗更為逼真；5G專網應用更延伸至貨櫃市集各店家，以AR數位技術結合店家美食，打造AR魔法菜單應用體驗。

中華電信說明，於關渡碼頭導入專屬基地台及專屬頻寬，提供高速率的5G企業專網網路環境，傳送高清3D AR菜單及恐龍影像，同時導入中華電信自主研發的5G MEC邊緣運算服務，讓時藝多媒體IP資料透過本地卸載方式傳輸，降低資料傳輸延遲性，以及提升資訊傳輸安全性。