AI 需求支撐 信評預測：台積電2024年營收成長近20%

中華信評研究報告指出，持續成長的人工智慧基礎建設為台積電（2330）成長提供支撐。與中華信評先前在基本情境中介於15%至17%的成長率預測相較，儘管智慧型手機與個人電腦的復甦速度較慢，且車用晶片庫存可能進一步修正，但與人工智慧相關基礎建設的強勁需求應可使台積電2024年的營收成長近20%。

中華信評指出，領先的技術能力將持續支撐其獲利能力。台積電在先進製程技術方面的領先地位使其能掌握對高效能運算應用不斷成長的需求。中華信評認為，台積電運用其技術與生態體系，在推動人工智慧技術發展方面扮演相當關鍵的角色。儘管因為該公司在日本與美國的產能將陸續進入量產，且更先進的製程達到公司整體平均利潤率所需的時間更長，導致台積電的利潤率在2024年至2025年大幅提升的可能性較低，但台積電的技術與生態體系應可為該公司在同一期間的營業利益增長提供支撐。

儘管資本支出有所增加，台積電應仍可維持龐大的淨現金部位。中華信評預估，2024年台積電的資本支出約為300億美元，並在2025年維持在較高的水準。支出主要用於支應先進製程的產能擴張，包括多項海外投資。不過，台積電強勁的營收成長應可滿足該公司更高的資本支出需求。

中華信評目前預測，2024年與2025年台積電將產生新台幣7,100億元至7,500億元的正數自由現金流量，較2023年的新台幣2,950億元與2022年的新台幣5,320億元提升。前述持續增強的現金流量進一步擴大了台積電極強健之財務體質的緩衝空間。