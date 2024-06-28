化解能源消耗痛點 廣達攜達梭系統推永續資料中心解方
代工大廠廣達（2382）旗下AI解決方案領導供應商雲達（QCT）28日宣布，攜手達梭系統（Dassault Systèmes）（巴黎泛歐證券交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）達成合作，推動資料中心的能源效率設計最佳化。雙方將以達梭系統3DEXPERIENCE平台以及QCT AI基礎架構為核心，部署並整合達梭系統虛擬雙生技術至雲達系統設備，展現雙方對資料中心效率領域永續創新的承諾。
有鑑於AI伺服器每年將以雙位數成長，而能源消耗是伺服器用戶最大痛點，此次合作展現雙方對智慧工廠、資料中心和軟體定義設備的效率及永續創新的承諾，並將持續探索在此領域未來合作的機會。由達梭系統提供軟體分析與技術支援，透過部署其SIMULIA應用，和雲達科技合作推動永續資料中心解決方案。藉由實施負載控制機制並最佳化空調系統，強化資料中心能源效率設計，以實現能源節約和增強監控能力。
雲達運用達梭系統3DEXPERIENCE平台建構其資料中心的虛擬雙生，透過達梭系統熱流風流模擬軟體，改善雲達資料中心能源效率，其目標是實現能源節約和增強監控能力。雙方希冀在驗證資料中心營運期間，持續增強能源效率的解決方案，此次合作展現雙方對資料中心效率領域永續創新的承諾。
雲達總經理楊麒令表示、團隊在製造伺服器、水冷系統和機櫃方面，長期以來致力於整合先進技術以提升能源效率。在這次合作中，雲達科技將達梭系統的虛擬雙生技術整合至雲達的系統設備，協助達梭系統在製造模擬技術領域部署達梭系統的3DEXPERIENCE平台，包括潛在合作夥伴與達梭系統之間的匹配，共同協助客戶解決下一代資料中心於設計及營運上的挑戰。
達梭系統亞太區執行副總裁Samson Khaou表示，「達梭系統與雲達是長期的合作夥伴，很高興能藉由3DEXPERIENCE平台針對我們的DELMIA、SIMULIA等應用提供協作環境，幫助雲達進一步最佳化能源管理策略，協助伺服器用戶與資料中心應對能源消耗的巨大挑戰，並利用虛擬雙生技術最佳化製造過程，讓雲達持續以完整及領先業界的資料中心，為全球客戶在生成式AI的巨浪中取得先機」。
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