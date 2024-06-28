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聖暉與中興大學簽署產學合作協議書 推動工程科技領域人才培育

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
聖暉與國立中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議書，共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。圖右五為聖暉發言人梁鈞幃、圖右六為興大校長詹富智。 聖暉／提供
聖暉與國立中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議書，共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。圖右五為聖暉發言人梁鈞幃、圖右六為興大校長詹富智。 聖暉／提供

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）與國立中興大學產學研鏈結中心28日簽署產學合作協議書，由興大校長詹富智與聖暉工程科技董事長特助梁鈞幃代表簽約，雙方共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。

聖暉工程科技董事長梁進利表示，這次的合作案將進一步強化公司在工程領域的技術領先地位， 並促進高階主管內部研發與管理能力的提升，回應市場需求和客戶期待。有助於產業轉型技術開發、 在職教育訓練、企業實習，推動產學合作之具體實踐，共創企業永續價值。

興大校長詹富智表示，興大產學研鏈結中心作為臺灣頂尖的跨校產學合作平台，擁有豐富的產業資源和學術研究優勢，致力於促進產學合作與技術轉移，產業高階人才培育與產業轉型輔導。此次非常榮幸與聖暉工程科技合作，希望共同為工程科技領域培育新創高階人才。

興大產學研鏈結中心主任張健忠指出，此次合作以工程科技領域的研發技術與應用為重點，進一步促進產業的創新與發展。合作內容包含產學研發專案合作、高階人才培訓以及企業實習等多面向交流，同時協助聖暉工程科技在技術創新與市場拓展上取得更多突破。

聖暉工程科技為國內知名無塵室與機電工程整合大廠，成立於1979年，總部設於臺中市，專注於工程核心本業，致力於提供高端無塵室整合、機電工程、環境工程等專業統包工程服務。近年受惠於 AI、5G 技術趨勢發展，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求。

產學合作 聖暉 董事長

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