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競爭家用寬頻商機 中華電信力推暑期高速網路促銷

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信宣布，7月1日推出HiNet光世代「速在必行3.0」方案，全新雙向1G家用型對稱頻寬每月1,299元，申辦兩年可省下14,400元；雙向500M每月僅需1,099元、雙向300M每月999元；首次納入2G/1G家用型優惠，每月2,599元，可獲得0元升級Wi-Fi 6一台。

中華電信搭配寬頻也祭出優惠，包括8月31日前新申請/升速「速在必行3.0」享Hami Video電視館最高首年免費(價值2,016元)或Hami Point 1,200點（好禮2選1）；8月12日前於網路門市新申請/升速HiNet光世代100M(含)以上「速在必行3.0」、「速在有禮」或「MOD家速方案3.0」再享生活節加碼Hami Point 600點。

滿足不同的娛樂需求，中華電信HiNet光世代結合MOD影視的「MOD家速方案3.0」同步開跑！即日起至8月31日，申辦雙向1G(家用型)搭配MOD指定餐包組合與Wi-Fi 6乙台，每月最低1,399元起；8月12日前於網路門市申請，最高還可獲Hami Point 3,400點。

MOD 中華電信

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